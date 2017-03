Venemaa on viinud Liibüa piiri lähedal asuvasse Egiptuse Sidi Barrani sõjaväebaasi oma eriüksuslased, kelle ülesandeks on toetada Põhja-Liibüas tegutsevaid mässulisi.

Venemaa sõjaväelaste viibimist Egiptuses on kinnitanud mitmed diplomaatilised allikad, kuid Egiptuse võimud eitavad kategooriliselt võõrüksuste viibimist oma territooriumil, edastas YLE.

Siiski kinnitavad allikad, et Sidi Barrani sõjaväebaasis on vähemalt 22 Venemaalt pärit sõjaväelast ning mitmeid droone ning väidetavalt on nende eesmärk toetada Liibüa idaosa kontrolliva sõjapealiku Khalifa Haftari tegevust.