Homme annavad e-sigareti kasutajad riigikogu esimehele Eiki Nestorile üle 5000 allkirjaga petitsiooni "Peatame veipimise võrdsustamise suitsetamisega!"

"Meile, e-sigareti kasutajaile ei ole vastuvõetavad seadusemuudatused, millega püütakse e-sigarette ja traditsioonilisi sigarette võrdsustada," teatas aktsiooni eestvedaja, e-sigareti müüjate ja kasutajate liidu juhatuse esimees Ingmar Kurg. "Praegu riigikogus oleva algatuse mõjul sunnitakse e-sigareti tarbijad taas vanade põlevate ja suitsevate sigarettide tarbimisele."

Kure väitel pole kavandatud muudatuste tegemisel arvestatud teadusuuringutega, mis käsitlevad e-sigarette kui tarbijale ohutumaid ja ühiskonnale kordades vähem häirivaid ning vähem kahjustavaid alternatiive.

"Anname selge sõnumi, et rahvatervist puudutavate regulatsioonide väljatöötamisel ootame, et need oleksid teaduspõhised," teatas Kurg. "E-sigarettide kohta tehtud uuringud annavad teavet nende potentsiaalsest ohutusest võrreldes suitsetamisega."

Petitsioonile allakirjutanud soovivad, et riigikogu loobuks tubakaseaduse muutmisest ning rahandusministeerium võtaks aktsiisiseadusest välja e-sigarette puudutavad punktid. Kollektiivse pöördumise algatajad leiavad, et riigikogu menetluses olevate tubakaseaduse ja aktsiisiseaduse vastuvõtmisel piiratakse olulisel määral e-sigarettide kui suitsetamise vähemkahjustava alternatiivi kättesaadavust, mille tulemuseks on suitsetajate arvu kasv.