Ja lisaks langeb jätkuvalt ka mehikeste kvaliteet, märgib Men's Health.

MH viitab New York Times'is ilmunud artiklile, kus kirjeldatakse ohtu, millega seisavad silmitsi paljud tänapäeva mehed: seemnerakkude nappus ja kui veel täpsem olla, siis viljaka sperma nappus. NYTis märgitakse, et spermatosoidide kogus on pidevalt kahanenud juba viimased kolmveerand sajandit ja ka need, mis/kes eksisteerivad, kalduvad olema "vormitud". Ehk, nagu artiklis märgitakse: "kalduvad rajalt nagu joodikud või pladistavad hullumeelselt ringiratast".

See on poeetiline viis, kirjeldamaks probleemi, mis võib muuta inimsoo tulevikku. "Arvan, et oleme murdepunktis," on öelnud Taani viljakusteadlane Niels Erik Skakkebaek. "Küsimus on selles, kas me suudame vastu pidada."

Siiski on võimalusi end selle ohu eest kaitsta. Epidemioloog Shanna Swan nimetas võimalike süüdlastena toite ja jooke, mida hoitakse või kuumutatakse plastiku sees. Ka märkis ta, et vältida tuleks termoprintereid, mida kohtame panga- ja järjekorraautomaatides.

Aga NYT teatel oleks probleemiga võitlemiseks lõppude lõpuks vaja rangemaid regulatsioone sisesekretsioonisüsteemi häirivate kemikaalide kasutamisele. Ehk piirata tuleks nende ainete kasutamist, mis esinevad kehahooldustarvetes, puhastustarvetes, purgitoitudes ja isegi joogivees. Vahepeal aga pea sina meeles, et mõned lihtsad viisid oma ujuvate vennikeste tugevana hoidmiseks on tervislik toitumine ja trennitegemine.