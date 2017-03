Filmist tuntud halenaljakas moment, kus naine pisaraid valades šokolaaditahvlit või suurt jäätisetopsi hävitab, ei olegi võib-olla kõigest stsenaristide väljamõeldis. Mehed kipuvad aga naistest rohkem eelistama teist tujutõstvat vahendit: pornot. Kas see tähendab, et mehed ja naised ravivad kurvameelsust kardinaalselt erinevalt?

Londoni ülikooli kolledži (University College London) teadlased uurisid seda, kuidas mõlema soo esindajad stressiga toime tulevad. Selgus, et pooled naised valivad õnnetu tuju leevendamiseks söömise – ennekõike rasvase toidu söömise, kirjutab ajakiri Maxim. Stressi ajal tõuseb kehas kortisooli tase, mis tekitab inimestes isu rasvase ja magusa järele.

Meeste vajadus kurval hetkel toidu järele on väiksem, umbes kolmandik mehi ravib stressi ülesöömisega. 27 protsenti meestest, ehk õige pisut üle veerandi, pöörduvad rasketel aegadel porno või seksi poole. Võrdluseks – vaid 11 protsenti naistest lähevad lohutuseks pornot vaatama.

Kuid kas see tähendab, et mehed ja naised on oma stressi maandamise meetodites täiesti erinevad? Maxim esitab seda kui erinevust, kuid numbritele peale vaadates näeb, et stressisöömist esineb meestel pisut rohkem kui stressipornovaatamist, ehk toitu eelistatakse siiski enam kui seksi. Toit on universaalne stressimaandaja – kuigi mitte kõige parem vahend.

Pigem on küsimus selles, milliseid lahendusi mehed ja naised oma olukordadele otsivad. Uuringus on kirjas, et naised eelistavad teraapiat, kus nad saavad süvitsi uurida oma minevikku ja leida lahendusi põhjustest, mis neis stressi tekitavad. Mehed – kui nad üldse teraapiasse jõuavad – aga tahavad kiireid lahendusi. Seega võib öelda, et erinevus on pigem väljakujunenud käitumises ja mõtlemises, kus naised tahavad teada, miks nad on õnnetud, vältimaks tulevikus samal põhjusel õnnetu olemist ja mehed tahavad teada, kuidas võimalikult kiiresti enam mitte õnnetu olla.