Samas on Ateca "jõnksuga" esituledesse vaieldamatult "Audi" kirjutatud, kuigi pigem kuskilt A-de kandist, ja tagantvaate puhul on üldmulje märksa sarnasem. Teist sugulast Tiguani minu jaoks ei paista. Nii et võtke heaks või pange pahaks – Ateca ei pruugi üks-ühele sarnane olla, aga midagi audilikku on selle välimuses küll.

JUHI TÖÖKOHT

Ateca juhikoht meenutab rooli poolest veidi Fordi või Volvo toodangut ning natuke ka juba mainitud A-seeria Audisid. See on nende markide mainet arvestades ilmselt hea. Keskkonsooli kolmele ümarale nupule pandud rõhuasetus toob aga silme ette hoopis Subarud.

Ekraani ääres olevad puutenupud teevad infovaldkondade vahel navigeerimise lihtsamaks, USB-pesad on kenasti silme all ja üldse oli Ateca kasutamine väga intuitiivne ja iseenesestmõistetav.

Kui mõne autoga proovisõidule minnes selgub tihedasse liiklusse jõudnuna, et oleks pidanud enne üles otsima, kust eelmisel sõitjal maksimumi peale huugama jäänud istmesoojendus välja käib, siis selliseid probleeme Ateca juhil ette tulla ei tohiks.

SÕIDUOMADUSED

Ateca proovisõidu ajal ei pakkunud ilm ekstreemsusi, mille tingimustes autot proovile panna, nii et pidime piirduma tavaoludega. Vedrustus on parimas mõttes Harju keskmine – selgroolülisid lahti ei raputa, aga kurvis peeglit vastu maad ka päris ära ei kraabi.