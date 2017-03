Suures osas krõpsupakkidest on sees üks kartulikrõps, mis on osalt või tervenisti rohelist värvi, märgib Mirror. Mis seda nähtust tekitab ja kas sellist on mõistlik süüa?

Channel 4 saates "Food Unwrapped" küsiti roheliste kartulite kohta põllumeestelt. Ja vastus oli lihtne.

Kartulid kasvavad maa sees ja on seeläbi päikesevalguse eest kaitstud. Aga kui osa kartulist hakkab kasvama maapinna kohal, siis on see valgusele paljastatud ja hakkab värvi muutma.