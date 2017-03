Ellujäämisinstruktor Creek Stewarti motoks on "Pidage meeles, et mitte JUHUL KUI, vaid SIIS KUI". Sestap leiab ta, et igal mehel võiks olla olemas üks jahipoest ostetud kokkupandav vibu koos nooltega ning oskused vibu kasutamiseks. Miks, seda vahendas Art of Manliness .

Hea kokkupandav video maksab paarsada rahaühikut ja võib kesta terve su eluea. Ka nooled pole kallid ning kui oled pisut praktiseerinud, siis suudad neid peale lasku ka üles leida ja uuesti kasutada.

3. Mitmekülgsus

Moodsatele süsinikkiust nooltele pakutakse erinevaid nooleotsi, mis sobivad erinevateks otstarveteks. Selle kirjatüki koostaja on lasknud erinevate otstega nii oravat kui põtra.

4. Seadused ja eeskirjad on lihtsamad

USAs on õiguslikud piirangud vibu omamisele lõdvemad kui tulirelvadele. Vähem mässamist paberimajanduse ja lubadega, samas on vibu õigetes kätes surmav relv. Eestis on sportvibu (tõmbejõud kuni 45 kg) piiramata tsiviilkäibega relv. Jahivibuga tohib küttida väikeulukeid, aga esmalt peab selleks soovitama vibujahi laskekatse. Infot leiab selle kohta jahieeskirjast.

5. Vaikne

Sa ei tea iial, millal võid vajada relva, mis on täiesti vaikne ja samas surmav.

Kaks sõpra on metsas eraldi jahil ning on kokku leppinud, et kohtumismärguandeks on kaks lasku õhku. Üks neist lõpetab jahi ja teeb kaks lasku õhku – sõpra aga ei ilmu. Järgmised kaks lasku ei anna samuti tulemust. "Kui ta varsti välja ei ilmu, siis saavad mul nooled otsa," poriseb mees.

6. Kasutus ka muudeks otstarveteks