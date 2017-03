USA sõjaväe teade peaaegu täies mahus 3D-printimise teel valminud granaadiheitjast on tekitanud pisut kära, aga tegelikult on see vaid eksperiment, kirjutab Fabbaloo.

Seadeldisel on lõbus nimi RAMBO (Rapid Additively Manufactured Ballistics Ordnance ehk kiirliitmisega toodetud ballistiline laskeseade). Sisuliselt kõik osad peale vedrude ja kinnituste on 3D-prinditud. Raud ja pära on alumiiniumist ja tehtud laserpaagutamise (DMLS) meetodil. Võimsate täppislaserite abil kuumutati pulbriosakesed sulamispunktini ja seejärel keevitati peent metallipulbrit kiht kihi haaval, kuni valmis lõpptoode. Päästik ja lööknõel prinditi 4340 legeerterasest.

Kas seda protsessi on võimalik kasutada masstootmises? USA armee teatel polnud tehnoloogia demonstreerimise eesmärgiks näidata, et granaadiheitjat on nii võimalik valmistada odavamalt, kergemana või paremini kui tavapäraste meetoditega. Eesmärgiks oli hoopiski teha kindlaks, kas tehnoloogia on terve relva valmistamiseks küps ning materjalid korrektselt töötava relva valmistamiseks piisavalt head.

Ehk siis sisuliselt lihtsalt "prooviti, kas see on võimalik". Ja selgus, et on: laskmiskatsed näitasid, et relv töötab õigesti.