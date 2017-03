Maximi teatel on üks hiljutine uuring teinud selgeks, et kui neid kahte võrrelda, siis on Androidiga nutitelefonid märksa usaldusväärsemad seadeldised.

BGR.com viitab Blancco Technology Group'i uuringule, mis on ilmselt šokk kõigile, kes pole ise Apple'iga seotud. Võrreldi Apple'i ja Androidi veaprotsente ning leiti, et viimase aasta jooksul on iOSi voodimärgamise probleemid kasvanud, samas kui Google'i toetatav konkurent on püsinud suhteliselt stabiilsena.

2016. aasta viimases kvartalis oli uuringuraporti kohaselt iOSi seadmete veaprotsent 62, Androididel aga 47. Erinevatest iPhone'i mudelitest näeb vigade osas peasüüdlane olevat 6.

Aga mida see veaprotsent endast kujutab? Apple'i seadmete tüüpilised probleemid on raporti kohaselt ülekuumenemine, rakenduste vale töötamine ja jamad kõrvaklappidega. Androidi nõrgemad kohad on kaamera, aku ja USB-ühendus. Uuringu kohaselt oli Androidi-telefonidest sageli kõige problemaatilisem Samsung.