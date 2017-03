Kui sa otsustad hakata urineerima, siis alandab keha oma vererõhku. Seda teeb parasümpaatiline närvisüsteem. See on närvisüsteemi osa, mis vastutab tahtmatute protsesside eest, nagu näiteks seedimine ja nimetatud vererõhu alandamine.

Värisemise põhjuseks on arvatavasti närvisüsteemi kahe erineva osa koostoime ja vastastikune mõju. Kuid uuringuid selles vallas pole tehtud ja sestap on vastus esialgu spekulatiivne.

Me kõik oleme sellega tuttavad: vabanedes pitsitava põie pingest hakkab keha mingil kummalisel põhjusel vabisema. Pingelangus? Ja sealjuures esineb seda nähtust meestel rohkem kui naistel. Miks see nii juhtub? YouTube'i kanal SciShow tõi küsimusse selgust.

Aga pissimine vallandab ka närvisüsteemi osa, mis kannab nime "sümpaatiline närvisüsteem". Selle ülesandeks on valmistada organism ette "võitle või põgene"-olukorras. Ning ongi võimalik, et judisemine urineerimise ajal tekib seepärast, et nende kahe närvisüsteemi vahel tekib tugev koostoime.