Lindisfarne on Inglismaa kirderannikul Põhjameres asuv saar, mis mõõna ajal on ühendatud mandriga ehk Suurbritannia saarega. Tõusu ajal on Lindisfarne ehk Holy Island (püha saar) lihtsalt saar – sest ka mandrile viiv maantee jääb vee alla.

Looded käivad üsna kindla loodusliku graafiku järgi ja sestap on maanteelõigu ohutu ületamise ajad teada. Üks autojuht aga kas polnud neist teadlik, pidi tingimata kindlal ajal saarele pääsema või otsustas lihtsalt närvikõdi nimel riskida – igatahes ületas ta umbes 800-meetrise üleujutatud lõigu tund aega pärast tõusu algust.

