Surivoodil tunnistab miljonär sõbrale:

"Nüüd, kus mu lõpp on lähedal, tahan ma sulle üles tunnistada, et mina olin see, kes su vanaisa briljandid ära varastas ja kes mängis kokku su võlausaldajatega ja kes magas su naisega..."

"Tean, vana sõber. Ega ma muidu poleks sulle sinihapet andnud."