Gambrinus maitses hapuõlle nimega hapuõlut, mis millegipärast APA sildi külge saanud.

Sour Pale Ale (Sakiškių, Leedu), pdl 0,33 l, alc 3,8 % vol. Ratebeeri liigimääratlus: "APA" ja hinnang 52 punkti.

Tootjainfo (läbi guugeltõlke): "Ingredients: Pale ale malt CaraPils; Equinox, Citra hops; WYEAST 1056 yeast; water. The beer - in different styles and cultures combination. Its base - lactic acid culture acidified light Elis. A lactic acid gives the beer a relatively clean rūgštelėjimo no additional flavor or aroma nuances. This technology came from an old German tradition, where it was subject to acid salt Leipzig Gose beer or acidic kvietiniam Berliner Weisse. In the second fiddle in the beer plays an American essential oils particularly rich in aromatic Equinox and Citra hops, giving the beer, exotic fruit, papaya and passion fruit flavor. This hybrid locks himself passing the summer sun, a glass of acid nutvieksdamas children Sini radius, born of inspiration for combining two influential and completely different beer cultures. Food combination: perfect as an aperitif. IBU 30."