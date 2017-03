Enamik mehi arvab, et maailma toredaim asi oleks seksida kord või isegi kaks korda päevas. Tegelikkuses aga võib see kaasa tuua soovimatuid tagajärgi. Ei, ära ei kuku, aga on võimalik, et sa kaotad nii seksi vastu täielikult huvi. Ütled, et see on võimatu? Aga nii on, kinnitab Ask Men .

Kui sa seksid iga päev ühe või kaks korda kaks minutit, siis ei saa seda siiski võrrelda seksiga kaks-kolm korda nädalas, iga kord umbes 45 minutit. Küsi ükskõik milliselt naiselt ja ta eelistab kvaliteeti kvantiteedile. Ning ka sina peaksid seda tegema, kuna seks on palju enamat kui seemnepurse.

Jahirõõm kaob ära

Kui sa pidevalt seksid, siis kaob su füüsiline vajadus seda taga ajada ning sul pole midagi, mille poole püüelda – nii vaimselt kui füüsiliselt.

Inimloomusele on omane tahta seda, mida me väga hõlpsasti ei saa. Kui miski (või keegi) esitab väljakutse, siis töötame eesmärgi nimel kõvemini ning hindame saadud tulemust rohkem. Nüüd rakenda seda filosoofiat seksile.

Kui raskesti kättesaadavat mängiv naine lõpuks andub, siis on see nagu loto peavõit. Aga see töötab nii ka siis, kui sina mängid raskesti kättesaadavat. Kujuta ette, et su naine töötab selle nimel, et sinuga armatseda. Muuda seks väljakutseks ja enne kui sa arugi saad, on see märksa pinevam kui lihtsalt vahekord.

Seks kui vestluse aseaine

Mõnikord paarikesed seda endale ei teadvustagi, aga nad tegelevad pidevalt seksiga selleks, et kompenseerida midagi, mida nende suhtes napib. Oled sa kindel, et teie ei armatse selleks, et te ei peaks oma suhte pealispinnast sügavamale tungima?

On loomulik, et pärast suhte "mesinädalate" faasi väheneb seksi roll paari suhtes, kuna inimesed saavad ka teistes valdkondades lähedasemaks.

Aga kui te endiselt ohtralt seksite, siis veendu, et lihtsalt puhtalt naudingu pärast, mitte sellepärast, et mingit tühikut täita. Paljud paarid, kes igal teisel hetkel hullavad, taipavad lõpuks, et pärast sperma linasseimbumist nende suhtes eriti midagi polegi. Või saavad aru, et ega nad teineteisele nii väga meeldigi.

Kui te iialgi väljas ei käi, vaid lihtsalt iga päev kintsviiulit mängite ja on möödunud kuid ilma koos päevavalgust nägemata, siis on võimalik, et seks ongi ainus, mis teil ühist on. Ja selles pole midagi halba, lihtsalt ära peta end mõttega, et teil on tähendusrikas suhe.

Kui palju on liiga palju?

Selles osas, kui sageli seksida või kui kaua seks peaks kestma, mingeid kindlaid reegleid pole. Seni, kuni teil on koos hea ja te olete õnnelikud kõigi oma suhte aspektide üle, mitte ainult armatsemise.

Kui te kaks olete hullumeelselt armunud ja seksite iga jumala päev, siis laske käia. Aga lisaks seksuaalsetele võiksite hakata ühel hetkel ka teistsuguseid ühiseid mälestusi looma.

Väheneva viljakuse seadus

Liiga palju seksi toob kaasa väheneva viljakuse (siin mitte tingimata rasestamise mõttes - toim), seksi nauditakse vähem ja lõpuks tõstab üks teist selle peale kisa.

Kui trend jätkub pikema aja jooksul, siis võid hakata tundma seksi suhtes vastumeelsust. Sellele viidatakse kui "vähenevale nõudlusele".

Naiste puhul on seda rohkem märgata, kuna mehi sunnib testosteroon seksima. Aga pole üldse võimatu, et ka sina hakkad tundma, et vahekord sind ei rahulda.