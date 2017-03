Olgem ausad, juuksed on hinnaline kraam. Võid arvata, et neid on sul küllaldaselt – kuni lõpetad juuksegeeli pähekandmise ning avastad, et kraanikauss on salke täis. Kas süüdi on juuksehooldustoode? Mõnikord on tõesti juuste väljalangemises süüdi toote keemiline koostisosa, mõnikord aga juuste kohtlemise viis. Ka on sul kasulik teada, kui paljude juuksekarvade väljalangemine on normaalne. Tarkuseteri jagab spetsialistidele toetudes Men's Health. Süüdlane nr 1: kuivatavad juuksehooldustooted Vaata järgi, mida sa kasutad. Su šampoon võib sisaldada sellist karmi koostisosa nagu polüetüleenglükool, mis koormab juukseid ja muudab neid hapraks. Sama võivad teha soengu kujundamise toodete koostisosad.

Eriti kuivatab juukseid alkohol, muutes need nõrgaks ja vastuvõtlikuks murdumisele. Otsi juuste hooldus- ja kujundamistooteid, mis on alkoholivabad ning veealuselised. Neid on ka lihtne välja pesta. Soengut on mõistlik stiliseerida juustesse jäetava palsamiga, näiteks Bed Head for Men sprei.

Juuste kahjustuste puhul on eelis lühikese soenguga meestel: isegi kui juukseotsad on kuivad ja haprad, lõigatakse need peatselt jälle ühtlaselt maha. Süüdlane nr 2: juuksurisalongi tooted Juukseid võivad hävitada sellised kemikaalid ja protseduurid nagu tugev värvimine ja keemilised juuksesirgendajad. Eriti just need viimased: dermatoloogide teatel lõhuvad sirgendajad juuksekarva väliskihi sidemed, mis hoiavad lokke. Juuksed saavad küll sirgeks, kuid on märksa nõrgemad. Nojah, enamik mehi ei käi juuksurisalongis oma lokke sirgendamas. Aga juukseid värvib küllalt palju mehi. Kas hallide karvadega võitlemine tõesti tähendab hüvastijättu oma lakaga? Värvid nõrgendavad juukseid oma keemiliste koostisosadega ja sageli sisaldavad need parafenüülenediamiini, mis võib tekitada nahaärritust ja kontaktdermatiiti. Ka on leitud seoseid selle allergilise reaktsiooni ning juuste õhenemise vahel. Külasta professionaale – salongivärv on märksa püsivam kui su kodusvärvimise tulemus, mis tähendab, et seda on vaja ka harvem teha. Enne juukseid värvima minekut ja paar päeva hiljem kasuta head palsamit. Süüdlane nr 3: juukseid kahjustavad tehnikad Isegi kui su juukseid ei saa keemilisi kahjustusi, kaotad sa neid igapäevaselt siiski. Sealjuures võivad hirmul olla suured silmad. On täiesti normaalne, et nii mehed kui naised jätavad iga päev kammi külge 100-200 juuksekarva. Aga jäta meelde, et oma rolli mängib juuste kujundamine. Kui kasutad juukseharja või fööni, siis kisutakse peast ära rohkem salke. Ka on erinevusi näha siis, kui sa pole juukseid mõnd aega pesnud: siis kukub neid rohkem välja.