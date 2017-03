Postimehe aasta arvamusliider Raul Rebane kutsus inimesi üles mitte uskuma kõike seda, mida kirjutatakse. Tänapäeval, mil on järjest raskem eristada tõde valest on see üleskutse enam kui kohane ning justkui selle kinnituseks tõi Kaitseliitlaste blogi Propastop ära ühe stiilinäite, kuidas lihtlabane ulmelugu leiab tee meediasse ning muutub justkui sündinud faktiks.

Propastopi hinnangul näitab alljärgnev lugu, kuidas tekivad alternatiivsed faktid ja vandenõuteooriad ka infosõjas.

1992. aasta 8. septembril avaldab USA fantaasia- ja vandenõuajakiri Weekly World News pöörase jutustuse 1987. aastal Siberi kohal alla lastud UFO-st, mille meeskond muutis karistuseks 23 punaarmeelast kivikujudeks. Sama number räägib veel koos paradiisis käinud vanapaarist ning Ungaris suitsiidi teinud vampiirist, kes pärast 16 inimese tapmist endale roika südamesse lõi, kuna ei talunud vere vaatepilti.