Ühel päeval on võimalik kanda ämblikusiidist rõivaid – kuid laboris tehtud sünteetilisest siidist, kirjutab Mental Floss. Ettevõte nimega Bolt Threads on biotehnoloogia abil töötanud välja ämblikuvõrkudest inspireeritud sünteetilise siidi ja teinud sellest kõige esimesena midagi meestele mõeldut – lipsu.

Bolt Threads kasutab geneetiliselt moondatud pärmseeni, loomaks valke, mis sarnanevad ämblikuniidi valkudele. Seejärel kedratakse need valgud kiududeks. Neist kiududest saadud niidist valmis piiratud väljalase lipsusid, mis kohe läbi müüdi. Kuna 314-dollarilisi (293 EUR) lipsusid tehti vaid 50, siis otsustas firma üleeile korraldada neile omanike leidmiseks õnneloosi.

Ilmselt on see rong sinu jaoks juba läinud, aga firma teatel on see alles algus. Lips oli esimene tõend sellest, et idee on teostatav, aga Bolt tahab edaspidi teha ka teisi rõivaid – ja ka tekstiile. Firma juht Dan Widmaier ütled The New Yorkerile, et ettevõte loodab sarnastest sünteetilistest valkudest luua tooteid, mis sarnanevad paljude teiste riietega, sealhulgas villa ja nailoniga.

Kui laboris oleks võimalik toota siidi ja teisi tekstiile, siis võimaldaks see vähendada neid tohutuid reoveekoguseid, mis praegu tekstiilitööstuses tekivad. Ka väheneks meie sõltuvus sellistest naftapõhistest kiududest nagu polüester. Hetkel kääritatakse pärmi suhkruga, aga Bolt loodab lõpuks kasutada selliseid jäätmeid nagu paber, saepuru ja isegi reovesi.

Aga kõigepealt peab firma suutma teha rohkem kui 50 lipsu.