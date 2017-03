Eelnõu esitaja teab väga hästi, et see kuhugi ei jõua. Tegemist ei ole päriselt teostamist kavatseva plaaniga, vaid kriitikaga Texase seaduste pihta, mis piiravad naiste õigusi. Kui mehed saavad naiste keha üle otsuseid vastu võtta, kuidas on tunne, kui naine meeste üle otsustama hakkab?

ABC News kirjutab, et Texase osariigi esindajatekoja demokraadist liige Jessica Farrar on sisse andnud eelnõu, mille kohaselt peaks mees iga eneserahuldamise korra eest 100 dollarit trahvi maksma. Samuti peaks ta 24 tundi ootama enne kui ta soovib panna aega kinni kolonoskoopiaks, vasektoomiaks või osta Viagrat.

Enne kui selle peale pööraseks minna – Farrar teab väga hästi, et tema eelnõu on absurdne ja ealeski läbi ei lähe. Samuti pole tal tõsimeelset soovi meeste eneserahuldamist karistada. Tema tagurpidi seksistlik eelnõu on kriitika ja ninanips Texase naiste õigusi piiravatele seadustele ning katse näidata, kui ärritav see on, kui vastassoost isik sinu vabadusi piirata üritab.

Raseduse katkestamine on Texase osariigis äärmiselt keeruliseks tehtud. Enamikes maakondades pole isegi kliinikuid, mis seda võimaldaksid. Pärast 20ndat rasedusnädalat tohib naine aborti teha vaid siis, kui ta elu on ohus. Väärarenguga või surnud loote peab ta lõpuni kandma. Samuti peavad naised saama osariigi poolt ette kirjutatud nõustamist ja läbima ultraheliuuringu, mille käigus on arst sunnitud naisele loodet kirjeldama. See kõik on kriitikute meelest lihtsalt selleks, et teha iseseisva otsuse langetamine naistele keerulisemaks.

Vabariiklased on Farrari ettepaneku peale marus. "Mul on tema pärast piinlik," ütleb Texase esindajatekoja vabariiklasest liige Tony Tinderholt. "Ma soovitaksin, et ta läheks gümnaasiumi bioloogiatundi, enne kui jälle mingit selleteemalist eelnõud hakkab esitama." Tinderholt ise esitas hiljuti eelnõu, et aborti teinud naisi ja protseduuri läbi viinud arste mõrva eest süüdi mõista. Kuidas on lood tema enda teadmistega bioloogiast, pole teada.