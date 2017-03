Kas juhtus see meelega või kogemata ja kas tõesti leidub inimesi, kes ei tea, et neil on käes (või siis külmakastis) tuhandete dollarite väärtuses kanepit?

Monroe linnas, Washingtoni osariigis tõi keegi tundmatu annetaja nädalavahetusel Goodwilli taaskasutuspoodi ratastel külmakasti, mis oli täidetud kanepiga, raporteerib kohalik Q13 FOX uudistekanal. Peaaegu kahe kilo kanepiga. Kuna veel pole teada, kes annetaja oli, ei teata ka, kas ta oli erakordselt lahkes meeleolus või tegi vea, mida tõenäoliselt hiljem kodus kahetses. Tegemist võis olla ka üsna rumala katsega laadungist vabaneda - politsei juba uurib asja.

Goodwill ei ole tavaline kaltsukas, vaid võtab lisaks riietele vastu ka mööblit, kodumasinaid ja isegi autosid. Monroe poe müüjad avasid annetuspunkti toodud kasti ja avastasid selle seest 24 000 dollari väärtuses kanepit. See on meie rahas ligi 23 000 eurot.

Töötajad teatasid leiust politseile ja pood uurib oma turvakaamerate salvestusi, et leida, kes kanepikülmiku annetas. Ehk siis paistab, et sel korral annetust ei hinnatud ja heategu – kavatses annetaja siis kallist kraami ära anda või mitte – ei jää karistuseta.

This cooler was donated over the weekend to the Goodwill. Employees surprised when they opened the lid. Police were called... pic.twitter.com/50z1OinsER