Ent Jaanuse video alal postitatud kommentaaridest nii mõnigi rahustab: tegu on NFC-kiibiga (near field communication ehk lähiväljaside).

Enamikul seadmetest on NFC-kiibid plastmassi sisse pakitud. Aga Samsung on teinud otsuse panna kiip aku kleepeka taha – põhjuseks soov, et aku väljavahetamisel ostetaks nende firma kindel toode.

Firma kinnitusel on tegu NFC-kiibiga, mis võimaldab sellega varustatud seadmetel omavahel ühenduda, kui on üksteisele piisavalt lähedale asetatud või selgapidi kokku pandud. Seda raadioühendust kasutatakse ka kontaktivabade maksete tegemiseks.

"See on üks tehnikaasjadest, millest enamik inimesi pole lihtsalt teadlikud, kuna seda pole lihtsalt kõigil seadmetel universaalseks tehtud," märgiti tehnikablogis. "Õnnetuseks on nii, et kui kombineeruvad väärarusaam ja kerge paranoia, siis on tulemuseks hullus."