"Isa murdis randmeluu ja küsis meditsiiniõe käest, et kas ta on millalgi suuteline klaverit mängima. Kui too ütles "jah", siis vastas isa: "Suurepärane, ma ei osanudki varem klaverit mängida!""

"Iga kord, kui uksekell helises, röögatas mu isa: "Käituge normaalselt, teie kõik!" Piisavalt kõvasti, et ukse taga seisja seda kuuleks."

USA koomik Jimmy Fallon avaldas Twitteris üleskutse postitada kõige paremaid papside nalju – lõbusaid asju, mida isad on kunagi öelnud. Teemaviide #MarchDadness võttis kohe elu sisse. Boredpanda kogus kokku lõbusamaid papside nalju, ÕL Mehele vahendab selliseid, mis tõlkes vähem kaduma lähevad.

"Ütlesin isale, et ma olen piisavalt vana, et autot juhtida. Isa vastas: "Jah, aga auto ei ole.""

"Iga kord, kui surnuaiast möödume, ütleb mu isa: "Inimesed surevad selle nimel, et siia pääseda.""

"Kui ma sain 18, siis ostis isa mulle kondoomi. Müüja küsis, et kas vajame kotti. Isa vastas: "Ei, nii inetu see tüdruk ei ole.""

"Küsisin just isalt, et milline on tema parim isaksolemisega seotud nali ... tema vastus? "Sina.""

"Sõbra isa ütles "Mis juhtub siis, kui sa segad kokku nalja ja retoorilise küsimuse?" ning lahkus siis toast."

"Iga kord, kui putukas vastu auto tuuleklaasi lendab, ütleb isa: "Tal pole piisavalt selgroogu, et seda uuesti teha.""

"Mina: isa, kui kaua te abielus olete olnud? Isa: 17 õnnelikult abielus oldud aastat. Mina: ma arvasin, et 24 aastat? Tema: nagu ma ütlesin, ÕNNELIKULT."

"Paps tavatses teeselda, et ta magab ja siis röögatada "Endiselt elus!", kui haiglaõed teda vaatamas käisid (tal olid südamehädad)."

"Ütlesin ükskord: "Isa, ma olen mõelnud ..." Ta vastas selle peale: "Tundsingi vist just kärsahaisu.""

"Minge küsige oma vennalt, mis siis juhtus, kui ta nii tegi." Aga meil ei ole ju venda? "Täpselt!""

"Mina: isa, kas ma olen adopteeritud? Isa: veel mitte."

"Mu tädi tavatses hommikusöögi ajal isalt küsida, kuidas ta magas. Isa vastas "suletud silmadega" ja see ajas tädi alati hulluks."

"Kui käisin keskkoolis, siis vahepeal mõni sõber helistas meile ja küsis, kas ma olen kodus. Isa vastas "jah" ja pani toru ära."

"Kui keegi küsib "Arva ära, keda ma täna nägin?", siis mu isa vastab: "Kõiki, keda sa vaatasid?""

"Kui drive-in'is küsiti, et kas topsihoidjaid on ka vaja, siis vastas isa "ei, mul on neid autos kolm tükki", viidates mulle ja mu vendadele."