"Loomulikult ei tohiks ära unustada reeglit, et põhjalik kodutöö ja võrdlemine on see, mis tagab lõpuks parimad pakkumised ja soodsaimad hinnad, ent kes reisirakenduste müriaadis paremini orienteerub, teab, et pakkumiste läbi kammimist tasub alustada ikkagi tuntumatest rakendustest," soovitab Aasma.

Kätte on jõudnud suviste ja sügiseste puhkusereiside planeerimise aeg ning paljud meist otsivad juba selleks puhuks parimaid lennupileteid, huvitavaid ööbimispaiku ning sihtkohainfot. Selleks, et vajaliku teabe leidmine oleks mugav ja lihtne, toob Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma välja üheksa mobiilirakendust, mis on abiks igale reisisõbrale.

Aasma sõnul on maailma suurimad ja populaarsemad otsinguäpid niivõrd head, et neist mööda vaadata pole mingil juhul mõtet. Kui kellelgi on soov välja sorteerida parimad lennuhinnad sadade pakkujate seast, siis soovitab ta kindlasti kasutada maailma suurimaks reisiotsingusaidiks peetavat TripAdvisorit, mis koondab endas nii hotellide, lennupiletite kui ka näiteks restoranide infot.

"TripAdvisoris on rohkem kui 435 miljonit inimeste kirjutatud hinnangut majutusasutustele, köökidele, lennufirmadele ja reisikogemustele üle maailma ning mobiiliäpist saab endale sobivad valikud sorteerida ka temaatiliselt – valida einetamiseks parimad läheduses asuvad mereannirestoranid või ekskursioonid," iseloomustab Aasma. "Kuigi kellasid ja vilesid on äpis rohkesti, on tegemist hea ja lihtsa rakendusega lennupiletite otsimiseks ning teiste reisikogemuste lugemiseks."

Teise valikuna lennupiletite leidmiseks pakub Aasma välja samuti väga tuntud Skyscanneri mobiilirakenduse, mis koondab sarnaselt eelmisele erinevate pakkujate lennuinfot. Piisab vaid sihtkoha sisestamisest ning rakendus otsib välja soodsaimad võimalused lendamiseks ja majutumiseks ning suunab edasi lehele, kust on mugav ostu sooritada.

Neile, kes soovivad aga kasutada väiksemaid ja isikupärasemaid reisiostuäppe, sobib hästi kas Hopper või Hipmunk. "Hopper on hea rakendus nii reisi planeerimiseks kui ka aru saamiseks, milline on lennupiletite hinnadünaamika - kui sisestada rakendusse soovitud sihtkoht ning reisiaeg, kuvab ta hetke parimad pakkumised, ent ennustab, kuidas ja mismoodi võib pileti hind lähiajal muutuda," selgitab Aasma. Lisaks pakub Hopper võimalust soovitud marsruudid ära salvestada ning kui lennupiletite hinnad peaks langema või kerkima, annab äpp sellest ise teavitussõnumiga märku.

"Hipmunk on aga selle poolest huvitav rakendus, et see on võimeline välja arvutama parima hinna ja kvaliteedi suhtega pakkumisi, võttes arvesse nii hinda kui ka reisiks kuluvat aega – rakenduses on selle jaoks loodud spetsiaalne Agony filter," tutvustab Aasma. Loomulikult saab rakenduses pakkumisi sorteerida ka ainult hinna või näiteks ka väljumis- ja saabumisaja järgi. Erinevalt paljudest teistest majutusi pakkuvatest keskkondadest kuvab Hipmunk ka otsingupiirkonnas asuvaid Airbnb pakkumisi.

Majutusäpid

Majutuse otsimiseks soovitab Antti Aasma uurida hindu kõigepealt booking.com'i mobiilirakendusest, mis kuvab otsingupiirkonnas vastavalt võimalustele kümneid kuni sadu majutusasutusi alates lihtsatest hostelitest kuni viietärnihotellideni. "Rakendus on eestikeelne ja selle kaudu saab sobiva hotellitoa kohe ilma igasuguste lisatasudeta ära broneerida, mis teeb äpi kasutamise äärmiselt mugavaks," ütleb Aasma. "Lisaks võib keskkonnast leida hulgaliselt soodushindu ja viimase hetke pakkumisi."

Neile, kes eelistavad reisil viibides rohkem kohalikega suhelda ning ööbida pigem kodumajutustes kui hotellides, siis neil tasub endale mobiiltelefoni laadida Airbnb rakendus. Jagamismajandus on maailmas oma õitsengu tipul ning seetõttu on valik tohutu. "Kuigi hotellid on taibanud, et jagamismajandus aitab neilgi kliente saada, on rakenduse kaudu võimalik lihtsa vaevaga välja valida autentsed kodumajutused ning inimestega enne reisi oma soovide osas suhelda. Paljudel pakkujatel kehtivad pikemaks ajaks soodushinnad ning lisaks annab kodumajutuste puhul tihti ka lühemal viibimisel hinnaga tingida," soovitab Aasma.

Küll aga tasub Airbnb kasutajal alati meeles pidada, et põhjalikult tuleb tutvuda nii pakutava majutuse tingimustega kui ka näiteks sellega, kas või kui palju on korterist vaid ühte tuba üürides seal teisi asukaid. Ning võimalike tulevaste vaidluste lahendamise vastu on mõistlik korteri seisukord nii sisse kui välja kolides fotodena telefonis jäädvustada.

Muud kasulikud äpid

Kes soovib aga enne kodust välja minekut oma reisi detailideni ära planeerida, peaks tutvust tegema Viatori nime kandva rakendusega. Rakendus on mõeldud neile, kes kavatsevad sihtkohas ekskursioonidele minna ning puhkusepaika põhjalikumalt avastada. "Piisab vaid sihtkoha sisestamisest ning äpp pakub välja erinevaid tegevusi ja pakette alates vulkaani otsa ronimisest kuni eksootilise õhtusöögini kohalikus külas," selgitab Aasma. "Rakenduse kaudu on lihtne vaadata pilte, lugeda inimeste kommentaare ning sobiv ekskursioon ära broneerida."

Autorendiks soovitab Aasma kasutada kas Skyscannerit või ka Priceline'i äppi. Mõlemad pakuvad ka hotellide ja lennupiletite broneerimise võimalust, ent sõiduki otsimine ja broneerimine on nende kaudu tehtud lihtsaks ja läbipaistvaks, mistõttu võib neid julgelt kasutada kogu maailmas.