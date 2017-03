Mõned issid värvivad oma tütre toa tolle heameeleks roosaks. Mõned ehitavad aeda onni või viivad nad jalgrattaga sõitma. Bran Ferran aga tahtis viia oma tütart matkama ning ehitas selle jaoks hiiglasliku ja ülikalli matkaauto, vahendas Maxim.

KiraVan (nimetatud Ferrani tütre järgi) on haagisega reka, mis kaalub 23 tonni ja on ehitatud sellisena, et kolmel reisijal on ükskõik millises maailma paigas turvaline ning mugav – seda temperatuurivahemikus -34 kuni +54.

Reka on ehitatud kõikjalsõitja Mercedes UniMogi veermikule ning sel on 260-hobujõuline kuuesilindriline mootor ja neljarattavedu. Äärmuslikes oludes on võimalik panna tööle ka kuuerattavedu.