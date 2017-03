Moodsatel kaameratel on hulganisti abivahendeid, mis muudavad piltide jäädvustamise mugavamaks ning professionaalsemaks. Ühed põnevamad abimehed on pildistabilisaatorid. Professionaalide kaameratel on antud tööriist juba ammu, ent nüüd on need järk-järgult liikunud ka igapäevaselt kasutatavatesse fotokaameratesse.

Nii on ka lihtsamad kaamerad varustatud professionaalide poolt armastatud abivahendiga. See on aga väga kasulik, kuna puudub vajadus keerukate mehhanismide ja erakordse ettevalmistuse järele. Aga kõigest järge mööda.

Steadicam’i lugu

Ehk oled näinud kuulsat klassikalist õudusfilmi “Hiilgus”, mille peaosas on Jack Nicholson. Üheks kõige meeldejäävamaks stseeniks antud filmis oli hetk, mil väike poiss sõitis koridoris kolmerattalisega ning nägi kummitustüdrukut. Kaamera filmis poissi selja tagant. See on esimene kord, mil steadicam oli kinolinal kasutusel. 1975. aastal loodigi kaamerastabilisaator, mis muutis operaatoritöö tulemuse muljet avaldavaks. Nüüdseks on filmitööstus antud leiutist kasutanud juba rohkem kui 40 aastat. Teiseks kuulsaks filmiks, mis stabilisaatorit kasutas oli “Rocky” Silvester Stallone’iga peaosas, kus operaatoril tuli näitlejale poksiringis järele joosta.

Seni oli operaatoritel ainult kolm võimalust liikuvate objektide jäädvustamiseks. Üheks võimaluseks raske kaamera kandmine, ent ilma läätse liigutamata on seda täiesti võimatu teha. Teiseks võimaluseks on kaamerat spetsiaalsel platvormil liigutada, ent mitte igale poole ole võimalik taolisi platvorme üles seada. Kolmandaks võimaluseks on kraana kasutamine, kuid see ei ole mõeldav väikestes ruumides filmimisel. 1975. aastal töötas leiutaja Garrett Brown välja kaamera stabiliseerimise ning hiljem ka skycam’i mida kasutatakse muuhulgas jalgpallimängude ning vee all sünkroonujumise filmimiseks.

Esimene steadicam oli kohmakas, kuid aja jooksul kaamerad täienesid ning stabilisaatorite kasutamine muutus lihtsamaks ja lihtsamaks.

Güroskoop

Pildistabilisaatori töö põhineb kardaantehnoloogia põhimõttel. Tarvis on luua mehhanism, mis püsib stabiilselt ühes kohas ning mida on vajadusel võimalik kiiresti küljelt küljele või üles ja alla pöörata. See nõuab kolme telje stabiliseerimist. Seda füüsikalist protsessi uuris ja kirjeldas 16. sajandil Itaalia teadlane Gerolamo Cardano, kuigi tema ei ole selle tehnoloogia avastaja.

Güroskoobi leiutas Kreeka õpetlane umbes 200 AD, seega on antud tehnoloogia juba äärmiselt vana. Seda kasutatakse laialdaselt lennunduses ja raketitööstuses ning tsiviilotstarbel. Güroskoopi kasutatakse ka fotograafias läätse ja kaamera liikumise stabiliseerimiseks.

Droonid ja GoPro

Miks me ei teadnud pildistabilisaatoritest juba varem? Kuidas on meil võimalik soetada paarisaja eurone stabilisaator alles nüüd? Põhjus on väga lihtne. Veel mõni aasta tagasi oli tehnoloogia mõeldud vaid spetsialistidele, kes igapäevaselt filmindusega tegelevad. Kuid droonide turule tulek muutis olukorda jäädavalt. Droon ei ole uus seade, ent see muutus äärmiselt populaarseks mõni aasta tagasi. Idee oli suurepärane, ent esialgu tekkis küsimus, mis moodi liikuv pilt stabiilseks muuta. Seadet häirib iga väiksem tuuleiil kuna seade ise on äärmiselt kerge. Lisaks tekitab lisavibratsiooni seadme mootor. Selleks, et drooni pilt stabiilseks muuta, võeti appi väike güroskoop.

Kuna güroskoop võimaldab ruumilist asendit määrata horisonti nägemata, on neid hakatud lisama ka modernsetesse seadmetesse. Lisaks droonidele on güroskoopi rakendatud näiteks ka GoPro seikluskaameras. Tehnoloogiate täiustumisel on seadeldise töötäpsus 3D-ruumis paranenud, olles efektiivsem endistest üksikutest kiirendusanduritest nutitelefonides. Ka tavalistes pildikaamerates on omad stabilisaatorid, et tulemus veelgi professionaalsem saaks.

Kaasaegne stabilisaator

Kaasaegsel stabilisaatoril on nii nagu ka tema eelkäijatel kolm stabiliseerivat telge. Sel moel on võimalik kaamerat mistahes suunas pöörata ning pilt jääb seejuures selgeks ja kvaliteetseks. Kahjuks ei ole tulemus saavutatav vaid mehaanilist stabilisaatorit kasutades, mistõttu on osadele kaameratele paigaldatud väike güroanduriga mootor. See kehtib küll vaid suurtemate kaamerate puhul.

Nii nagu kõik teised kodused seadmed, on ka droonid muutunud üha nutikamateks. Lisaks tavapärastele funktsioonidele nagu õhkutõus ja maandumine on lisandunud teisigi kasulikke lahendusi nagu näiteks järgi mind (follow ingl k), mida kasutades lendab droon kasutajaga kaasa. Nii on võimalik jäädvustada oma matkasid, jalgrattasõite või lihtsalt jalutuskäike. FPV (First Person View ingl k) on sarnane järgimise režiimile, ent see jäljendab suisa inimese pea ja silmade liikumist. Selleks, et seade ära ei kaoks, on juhtimispuldil harilikult spetsiaalne nupp, mis drooni tagasi õhkutõusmiskohta toob.

Kus kasutatakse?

Stabilisaatoreid kasutatakse mitmetes kohtades. Kõige sagedamini liikuvate esemete salvestamiseks. Näiteks on droonid muutunud väga populaarseks erinevate ürituste jäädvustamiseks. On selleks siis mõni suur festival, väike kontsert või pulmapidu. Seadme rakendamise võimalusi on märkimisväärselt palju ning drooniga filmimise tulemus on ääretult kaunis.

Neile, kellele tunduvad suured droonid liiga kulukad, võivad sobida soodsamad paarisajaeurosed variandid, mille ajuks on Sinu nutitelefon. Drooni juhtimiseks on võimalik kasutada teist nutiseadet (nutitelefoni või nutikella) puldina. Droon on väga populaarne seadeldis, mis on muutumas soodsamaks ja nõutumaks kui selfipulgad.