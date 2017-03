Genfi autonäitus pole vaid tuntud autotootjate pärusmaa. Sinna on teretulnud ka innovaatilised firmad omapäraste leiutistega. Sel aastal tuli Itaalia firma Italdesign välja Airbusi ja drooni hübriidiga, millega võib sõita teedel ja vajadusel ka õhku tõusta.

Lennukitootja Airbusiga koostöös loodi Pop.Up, mis on põhimõtteliselt elektriauto, millele saab vajadusel lisada ka drooni mooduli. Kui droon õhku tõuseb, tuleb kaasa vaid auto salong.

Tootjad loodavad Pop.Upi prototüüpi selle aasta jooksul katsetada ja on eesmärgiks seadnud, et seitsme kuni kümne aasta pärast võiks Pop.Up juba linnade ja metsade kohal hõljuda. Samas mõistavad lennu-sõidumasina tootjad, et juriidilised ja muud piirangud võivad protsessi pikemaks venitada.