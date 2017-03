Kui seda ütled, siis on see nagu õli tulle valamine. Sellega annad talle mõista, justkui poleks tal oma emotsioonide üle kontrolli – ega õigust üldse pahaseid emotsioone tunda. Ka mehed pole alati rahulikud ja ratsionaalsed.

Kuigi mõned neist lausetest on heade kavatsustega ja mõni lihtsalt vahel libiseb üle huulte, on parem neid vältida, kirjutab Entrepeneur.com. Sinu soov ei pruugi sugugi olla naises piinlikkust või pahameelt esile kutsuda, kuid on üsna tõenäoline, et nende ütlustega see juhtub.

Keegi ei näe väsinuna hea välja. Kui hoolid sellest, mida teine tunneb või läbi elab, küsi parem, kuidas tal elus läheb.

Mis nüüd jälle viga on?

See annab mõista, et oled kannatamatu ja pahane millegi pärast, mis on tõenäoliselt hoopis tema katse sulle midagi öelda või selgitada.

Kas oled kaalust alla võtnud?

Äkki siis juba otse: "Isver, kui paks sa varem olid"?

Ja sõidki kõik selle ära?

Jah, tõepoolest. Ka naistel on vahel suur isu. Ega isu anna häbeneda.

Niiske.

Ei ole kindel, miks, aga universaalselt pea kõiki naisi ajab see sõna nina kirtsutama. Tõenäoliselt tekitab see mingi seose seksuaalorganite ja kehavedelikega.

Sa peaksid rohkem naeratama.

Miks? Naistel on peas muudki kui mure selle pärast, kui ilusaks mehed nende naeratust peavad. Kui soovid naise pärlirida näha, siis peab selleks ka põhjust andma.

See nüüd küll väga naiselik pole.

See on igati sobilik ja tavapärane lause! Victoria-aegsel Inglismaal.

Sa näed oma vanuse kohta hea välja.

See on jälle üks lause, mille taga on hea kavatsus ja siiras kompliment, kuid milles peitub nõme torge komplimendi saaja vanuse pihta. Piisab sellest, kui lihtsalt öelda: "Näed hea välja!"

Tegelikult…

Oi, kuidas naised ei salli õpetlik-isalikke lauseid, mis algavad sõnaga "Tegelikult…" On iseasi, kui targutada naljaga pooleks, nii et vestluskaaslane ka naljaga kaasa läheb, aga tõsimeelne kaagutamine on tüütu.

Kuula mind!

Küllap ta kuulab, käsutamine kõrvakuulmist ei paranda.

Las ma teen seda, ma olen ju ikkagi mees.

Kui pead silmas torude parandamist, mööbli liigutamist või auto juhtimist, siis tänapäeval on järjest rohkem mehi, kes nende ülesannetega hakkama ei saa ning järjest rohkem naisi, kes neid asju oskavad. Ülesandeid võivad täita kõik, kes neid oskavad.

Vähemalt pole ma kunagi…

See on fraas, mis alustab lauset, mille eesmärk on tehtud veast tähelepanu kõrvale juhtida. Vigu juhtub kõigil, mis seal ikka, tunnistame üles ja lähme edasi, minevik ja mis seal tehti või ei tehtud kunagi, pole hetkel ju oluline.

Miks sa alati nii teed?

Väga vähesed inimesed teevad mingit asja "alati". Isegi, kui sinu elukaaslane teeb midagi häirivat sageli või tõepoolest alati, ei ole mõtet teha sellest teda iseloomustav omadus. Mis ei tähenda, et häirivaid või ebameeldivaid kombeid tuleks vaikides taluda.

Mida iganes!