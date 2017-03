"Ma olen leidnud igalt poolt kasutatud kondoome – vetsust, patjade alt, voodi alt, kohvitopsist. See on rõve," rääkis üks töötaja.

Kõige sagedasem leid on loomulikult must pesu. Aga mitte ainult.

Hotellitöötajatest Redditi kasutajad arutlesid selle üle, millised on kõige haigemad leiud, mida nad on tööpostil avastanud.

Kolmas rääkis, kuidas hotellikülaline veristas linad ära, kuid hirmus rikkumise eest trahvi saada, pani need teise voodisse. Toateenindus aga ei teadnud, et kasutatud linad on teises voodis ja ei puutunudki voodit. Järgmise päeva külaline saabus aga pimedas ja vajus kohe veriste linade vahele magama ning avastas need alles hommikul… Ei pea vist mainima, et ta oli maruvihane.