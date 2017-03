Kokkuleppele jõudmine on teema, millest tänapäeval üha rohkem räägitakse, ja see on väga hea. See on väga tähtis just uute partnerite puhul. On ülioluline kindlustada, et uus naine on entusiastlikult nõus sinuga koos linade vahel neid asju tegema. Mis ei tähenda, et peaksite koostama ja allkirjastama vastava lepingu. Siinkohal kipub suur osa meestest mööda panema. Mehed ei teadvusta, et nõusoleku küsimine võib olla seda õigesti tehes erakordselt seksikas. Näiteks kui asjad progresseeruvad, siis puuduta mõnd tema riietuseset ja küsi: "Kas ma tohiksin selle ära võtta?" Seejärel puuduta mõnd tema kehaosa, näiteks rangluud õrnalt sõrmeotsaga ja küsi: "Kas tohiksin sind siia suudelda?" Tee igaüks neist väikestest sammudest õrnalt õrritavaks.

Seksterapeut nendib Men's Fitnessis , et mitte kellelegi ei meeldi keskpärane seks, aga väga vähesed võtavad midagi ette selle nimel, et seda paremaks muuta. Ning nii tekib pärast seksi ebamugav soov küsida naiselt "kuidas oli?", ise samas teades, et midagi väga erilist polnud. Aga kui sa kasutad alljärgnevaid nippe, siis saab sinust mees, kellega olemise kogemust ta iialgi ei unusta – see mees, kes oli elektriline.

Seks on lõbus ja mehed tahavad enamasti otsekohe selle kallale asuda. Aga mehed kipuvad unustama, et naised vajavad ülessoojenemiseks aega ja armastavad õrritamist. Mõne jaoks on mänglev õrritamine lausa lemmikosa. Niisiis võta temakesega olemiseks aega. Eemalda ta riided aeglaselt. Kindlasti kuluta hulk aega suudlemisele. Liigu allapoole vööd ja siis jälle üles tagasi. Sinu eesmärk on see, et ta tahaks iga sammuga üha rohkem – kuni selle hetkeni, et ta ei jaksa enam rohkem kannatada.

3. Naine jõudku esimesena lõpuni

Kui sa oled voodis isekas, siis tea, et see on naiste jaoks suurim tujurikkuja. Naine ei taha olla mehega, kes mõtleb seksi ajal ainult iseendale. Kui sa tahad talle meelde jääda – ja võimalust kordusetenduseks –, siis pane naine esikohale.

Ära unusta, et enamik naisi ei saa orgasmi ainult vahekorra enda läbi. Palju tõenäolisem on viia naine lõpuni käte ja suu abil. Võta aega, et talle näpukat teha; et talle suuseksi teha; et tema peal mänguasju kasutada. Ära survesta teda orgasmi saavutama. Anna talle vaid teada, et tema rahuldamine on sinu jaoks kõige olulisem.

4. Palu tal end katsuda

Veel üks võimalus, kuidas seada temakese nauding esikohale, on see, et palu tal end sinu ees katsuda. See on äärmiselt erootiline, kuna enamik naisi on masturbeerinud vaid omaette. Naise intensiivsust kruvitakse nii üles ja sina saad teada ühe või mitu nippi selle kohta, kuidas talle meeldib puudutatud saada. Pööra hoolikalt tähelepanu, kuidas ta seda teeb – näiteks mitut sõrme kasutab, kuidas naudingule reageerib.

5. Keskendu kahekordselt stimuleerimisele

Nagu juba öeldud, ei saa naised vaid vahekorra läbi orgasmi. Enamasti on selleks vaja kliitori stimuleerimist. Leia selleks võimalusi ka siis, kui sa teed misiganes muid asju. Näiteks hõõru vahekorra ajal seda sõrmedega ja näpukat tehes kasuta teist kätt kliitori puudutamiseks.

6. Kasuta libestit

Libesti kasutamine on kriminaalselt alahinnatud. Enamasti võetakse see kasutusele vaid siis, kui naisel on raskusi märjana püsimisega. Aga libesti võib olla väga hea ka muul ajal. Näiteks saab seda kasutada eelmängu ajal massaažiõlina. Näpukat tehes võimendab see naise aistinguid. Kui paned seda enda ja kondoomi vahele, siis võimendad ka enda naudingut. Ka aitab libesti siis, kui võtate keerukamaid asendeid.

7. Tagane oma tavapärasest rutiinist

Enamasti käib inimestel seks kindlat kava mööda: suudlemine, mõni minut kobamist ja siis otse vahekorra kallale. See muutub kiiresti igavaks. Selle asemel üllata naist, liikudes erinevate käikude vahel edasi ja tagasi. Alusta vahekorraga, seejärel aga naase näpuka tegemise juurde. Selles on oma pluss ka sinu jaoks: nii saad rahuneda, kui tunned liiga varakult orgasmi lähedust.

8. Ole poosidega loovam

Olgem ausad – sul on oma kaks või kolm kindlat lemmikpoosi, kas pole? Enamikul meist on ja see on okei. Aga pooside vahetamine on väga kiire ja lihtne võimalus seksile erutuse lisamiseks. Sul pole ettekäänet, et seda mitte teha. Poose, mida katsetada, on sadu.

9. Riskeeri tagauksega