Eile varahommikul hüppas 18-aastane Austraalia noormees Queenslandi osariigis Johnstone’i jõkke. Rumala mänguga kaasa läinud teismeline nooruk oleks võinud käest või lausa elust ilma jääda, kuid pääses imekombel, kui krokodillile rusikaga obaduse andis.

ABC News räägib teismelisest kutist, kes sõprade õhutusel jõkke hüppas. Kas noored mängisid "tõde ja tegu" või tuli ohtlik idee neile pähe mingit muud teed pidi, igatahes võttis nooruk väljakutse vastu ja tegi hüppe ära. Sellega äratas ta jõeelaniku tähelepanu, kes tema vasakust käest kinni haaras. Noormees pääses vabaks tänu sellele, et virutas krokodillile rusikaga.

Ilmselt päästis noormehe see, et krokodill polnud veel jõudnud tema käe ümber tõeliselt tugevat haaret võtta. Tavaliselt haarab krokodill saakloomast, pöörab ta ümber ja hoiab teda vee all, et saak ära uputada. Poiss pääses pärast löögi andmist kaldale.

Noormehel on väga vedanud, ütlevad meedikud, sest esialgu paistis, et vasak käsi tuleb amputeerida. Kuigi tema vigastused on tõsised, on poiss terve ja käsi jääb talle alles.

Teinekord tasub noortel jääda lootma pigem tervele mõistusele kui tugevale rusikale ja vee-elu mitte segama minna.