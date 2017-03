Kui kaua enamike inimeste seksimaraton kestab? Ajakiri Men’s Health kirjutab, et palju vähem, kui võiks arvata. Maratonist on enamasti asi kaugel.

Popkultuur on täis lugusid mitmetunnistest tantraseksi imedest või kuulsustest, kes tundide viisi panevad. See on tekitanud seksi suhtes täiesti ebareaalsed ootused. Ühe küsitluse järgi tahaksid inimesed, et seksikorra pikkus oleks umbes pool tundi. Pool tundi? Mitu tundi? Pigem nagu 19 minutit.

Sellest ajalisest keskmisest veel omakorda keskmiselt 10 minutit läheb eelmängu peale. Uus uuring väidab, et kuigi 23% meestest tahaksid, et seks kestaks kauem, siis naised on asjaga rohkem rahul – vaid 15% sooviksid, et seksi peale läheks rohkem aega. Pooled küsitletutest on oma 19-minutilise müramisega täiesti rahul.

Nii et kõik on hästi – teised mehed ei pea sinust tõenäoliselt kuigi palju kauem või vähem vastu ja need, kes uhkustavad tunniajase seksiga, tõenäoliselt valetavad. Isegi, kui ei valeta, siis mõtle, mida võivad arvata nende naised. Liiga palju on vahel tõesti liiga palju!