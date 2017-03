Uusima tehnoloogia suurimaks probleemiks on selle väga kiirelt kukkuv hind. Seetõttu tasub alati endalt küsida, kas osta just nüüd, mil toode on turule jõudnud või oodata veidi ja soetada sama asi pea poole soodsamalt. Kui turule tuleb sama mudeli uuem versioon, kukub hind isegi rohkem. Selline reegel kehtib kõikidele nutitelefonidele ja koduseadmetele, ka kodukinosüsteem ei ole mingiks erandiks. Hetkel on väga populaarne näiteks 4K resolutsiooniga kodukinosüsteem.

Kodukinosüsteem koosneb kolmest põhilisest osast: DVD-mängija, televiisor või projektor ja kõlarid. Kõige olulisem on DVD-mängija, sest kõlarid ei ole alati vajalikud, kuna need on harilikult televiisori üks osa. DVD-mängijat ei ole võimalik arvutiga asendada. Vähemalt mitte veel. Miks? Sest 4K resolutsiooni võimaldavad kuvada vaid vähesed seadmed. Pildikvaliteet on kodukinosüsteemi puhul aga äärmiselt oluline.

Seda väärt!

Kui soovid soetada 4K kodukinosüsteemi, siis on just nüüd selleks õige aeg, kuna hinnad ei ole pooltki nii kõrged kui 4K teleritel. Näiteks maksab Samsung UBD-K8500 umbes 235 eurot ja Sony UBP-X800 ligi 280 eurot. On ka kallemaid mudeleid nagu Panasonic DMP-UB900, mille hind on pea 680 eurot või Oppo UDP-203, mille eest tuleb välja käia 900 eurot. Hea hinna ja kvaliteedi suhtega on näiteks Panasonic DMP-UB700, mille hind on umbes 480 eurot. Kõik antud DVD-mängijad on väärt investeerimist ning on turul ka ühed populaarsemad.

Seda väärt, kui armastad mängida!

Paljud naudivad arvutimänge ning osade inimeste jaoks on need muutunud omaette spordialaks. Sellistele inimestele võib julgelt soovitada Xbox One S, mis maksab umbes 320 eurot või PlayStation 4 Pro, mille hind on ligi 500 eurot. Need kaks on unikaalsed selle poolest, et on loodud nii 4K resolutsiooni kui ka HDR kvaliteedi kuvamiseks.

Seda väärt, kui kasutad Netflixi

Ka Eestis on võimalik kasutada kogu maailmas populaarset Netflixi. Ning Netflixis on võimalik vaadata Ultra HD kvaliteediga saateid. Sel moel muutub sarjade ja saadete vaatamine äärmiselt nauditavaks ja mõnusaks. Saad vaadata kõiki oma lemmikseriaale eriti mugavalt kodus diivanil, nautides tõelist kinoelamust.

Ei ole seda väärt!

Hetkel on veel üsna vähe filme, mida on kodustes tingimustes võimalik 4K kvaliteedis nautida. Kuid see on muutumas. 4K kvaliteediga tegelevad nii Netflix kui Amazon, kes toodavad viimase peal kvaliteediga seriaale, kuid täispikki mängufilme on 4K resolutsiooniga kodustes tingimustes vaatamiseks veel üsna vähe.

Hind. Mõtle kulutused korralikult läbi. Kui tuhande euroga saab tänapäeval juba päris korraliku helisüsteemi, siis kahe tuhande eest on tulemus juba muljet avaldav. Paljud mudelid on varustatud spetsiaalse tehnoloogiaga nagu Dolby Atmos või DTS X. Samasuguseid süsteeme kasutatakse kinosaalides. Kahjuks ei ole kõik kodukinosüsteemid nii professionaalsed ning mõnele süsteemile tuleks lisanduvalt kõlareid juurde soetada. Kõige hinnatumad kõlarid on näiteks JBL, Pioneer ja Yamaha, kes on hetkel ka kõige populaarsemad kodukinokõlarite tootjad. Enne, kui kõike vajalikku ostma tõttad, soovitatakse koostada nimekiri seadmetest, mida tegelikult vaja võib minna. Tasub ka mõelda, ehk on mõni vajaminev seade juba kodus olemas.

4K-telerid on väga hästi omaks võetud. Hetkel on võimalik endale soetada 55-tolline HDR-teler 600-700 euroga. Kuna valik on väga lai, siis ei ole imestada, et ka hinnaskaala on äärmiselt ulatuslik – on mudeleid, mille hind küündib 2000 euroni nagu näiteks 65-tollise Samsungi, Sony või LG mudelid.

Terve kodukinosüsteemi soetamine läheb maksma umbes 1000 eurot. Lähiaastatel peaks hind vähenema, kuid mitte radikaalselt. Telerite hinnad jäävad üsna samale tasemele, kuna kasutusele on võetud täiesti uus OLED-tehnoloogia, mis on hetkel veel üsna krõbeda hinnaga.