Sisekujundajad peavad küll erialale suundudes lõpetama sellega seotud õpingud, kuid tegelikult ei ole olemas sellist raamatut, mis kirjeldaks saladusi, kuidas luua täiuslik interjöör. Interjööri kujundamine põhineb loomingulisel mõtlemisel, unistuste elluviimisel ja intuitsiooni kuulamisel. Niisiis ei ole täiusliku elutoa loomisel tingimata vaja palgata kallis sisekujundaja – kujundaja võid olla ka Sina ise. Järgida tuleks vaid mõnda lihtsat reeglit, mis aitavad vältida levinumaid vigu, mida sageli tehakse.

Neid reegleid tasub rakendada ka kõikides teistes tubades, sest disainireeglid on üsna universaalsed.

Jäta seinte värvi valimine kõige viimaseks. Tavaliselt valitakse värv esimesena, see on üks põhiline ja kõige suurem viga, mis tehakse. Mööbli seintega klapitamine on pea alati üsna katastroofilise tulemusega. Seinte värv võiks üldist interjööri pigem täiustada, mistõttu tuleks seda sobitada pigem mööbli ja vaipadega mitte vastupidi.

Jäta mööblile ruumi. Selleks, et luua kena elutuba, tuleks vältida mööbli üleküllastust. Elegantne mööbel ning piisav ruum selle ümber liikumiseks – see on hea uudis neile, kes ei soovi liigselt raha kulutada. Pigem soeta üks kallis, kuid kvaliteetne, mitte kolm kehva kvaliteediga toodet.

Maalid õigele kõrgusele. Galeriides paigutatakse eksponaadid 1,5 meetri kõrgusele, sest see on keskmise inimese silmade kõrgus. Samasugune reegel võiks kehtida ka kodus. Olenemata seinte kõrgusest võiks pildid riputada silmade kõrgusele.

Mööblipaigutus vaibal. On kolm võimalust mööbli vaibale paigutamiseks. Esimeseks – kogu mööbel vaibal. Sellisel juhul tuleb endale valida üsna suur vaip ning vaipade servadele võiks jääda 20 cm vaba pinda. Teiseks võimaluseks on paigutada kogu mööbel ümber vaiba, mis on suurepärane lahendus väikestele ruumidele. Kolmandaks võimaluseks on mööbli esimeste jalgade vaibale asetamine. Selline lahendus loob tubadele ruumikust ja avarust.

Väldi klišeelikke teemasid. Selleks, et elutuba näeks välja väljapeetud ja õdus, võiks vältida levinud ja populaarseid teemasid nagu meri. Lõppude lõpuks ei ole vaja seinale riputada laeva lihtsalt selleks, et luua meremehelik atmosfäär. Piisab ka seinte ja mööbli toonide hoolikast valikust ning mõne peene motiivi sissetoomisest.

Leia fookus. Puudub tarvidus kujundada tuba, mis on pungil detailidest ning nipsasjakestest. Selle asemel leia fookus, millele tähelepanu tõmmata. Selliseid punkte ei tohiks olla palju ning need võiks asetseda ühes või kahes kohas, mitte hajutatult üle kogu ruumi. Elutoa kujundamine on hea võimalus külalisi positiivselt üllatada ning silmailu pakkuda.

Kasuta erinevaid valguslahendusi. Hubase elutoa loomisel on üheks kõige olulisemaks osaks valgustus. Väga võluvaks lahenduseks on valgustuste erinevatele tasanditele paigutamine. Nii lood väga väikese vaevaga olulise aktsendi, mis lisab toale õdusust.

Ole julge ja särav! Iga majapidamine peegeldab nende elanikke. Seetõttu ei tasuks karta kasutada lahendusi, mida ei ole sisustusajakirjades. Ole unikaalne ja kasuta kaugetest maadest toodud ideid, põnevaid värve ja omapäraseid lahendusi – Sinu kodus on kõik lubatud.

Mööbel on oluline, kuid kõige olulisem on tubade üldmulje. Vali detailid, mis lisavad unikaalset stiili ja iseloomu ning mis täiendaksid ruumi üldist väljanägemist.