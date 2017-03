Olgugi, et õues on veel üsna karge ning nii mõnelgi päeval puistab taevas ebameeldivaid sademeid, siis on päevad juba palju pikemad ning päike paitab juba tunduvalt soojemalt. Peagi ootavad ka aiatööd. Paljudel aednikel on hästi varutud ning imetlusväärne tööriistade kogu, ent algajad ajapidajad ei orienteeru aianduses niisama hästi. Eesti suurima e-poe Kaup24.ee spetsialistid tutvustavad aiatööriistu, mis võiks igal aiaarmastajal käepärast olla.

Labidas ostukorvi!

Labidas ei ole vajalik vaid kraavide või aukude kaevamiseks. See on abiks ka taimede istutamisel ja peenarde kujundamisel. Teravaotsalise labidaga on kergem kaevata kivist, savist ja kõva pinnast, kumeraotsalise tööriistaga aga servata peenra- ja muruääri. Labidat valides tuleks tähelepanu pöörata mitmele kriteeriumile: käepidemele, labida kujule ja läbimõõdule ning varre pikkusele. Keskmise pikkusega aednikule soovitatakse labidat, mille pikkus on umbes 850 mm. Sõltuvalt inimese pikkusest võib see varieeruda 50 mm. Samuti on oluline tähelepanu pöörata labida käepidemele – labidas, mille käepide on liiga suur, võib töötegemisel käest libiseda, põhjustades nii ebamugavusi. Seega võiks optimaalne läbimõõt olla umbes 40 mm.

Kui labida käepidet on lihtne hinnata, siis labida plaadi valimine on juba märksa keerulisem. Kaup24.ee eksperdid soovitavad labida valimisel lähtuda aedniku vanusest ja soost. Mida laiem on labida plaat, seda raskem see on ning seda suuremat maaala on sellega võimalik kaevata. Täiskasvanud võiksid endale vabalt valida labidad 500-600 ruutmeetrile, nooremad aednikud aga 350-450 ruutmeetrile. Kuid labidat valides ei tohiks pimesi antud numbreid järgida. Pigem tuleb hinnata aedniku füüsilisi võimeid.

Ka käepideme kuju on äärmiselt oluline. Kaup24.ee ekspertide sõnul ei ole D-kujuline käepide väga mugav, mistõttu soovitatakse aednikele pigem T-kujulisi mudeleid. Kogenud ajapidajad armastavad just T-kujulist käepidet väites, et sellist labidat on lihtsam ja mugavam käes hoida. Ka labida kuju on tähtis – V-kujulise servaga labidad on ideaalsed sügavamateks kaevamisteks, laia servaga labidad aga kühveldamiseks.

Reha – tähtis aia korrashoidmiseks

Kui labida valimine on üsna keeruline ning süvenemist nõudev, siis reha valimine on sellevõrra lihtsam. Rehad jagunevad kahte rühma – aiareha ja lehereha. Lisaks grupeeritakse reha selle materjali järgi – plastik, metall või bambusest reha.

Kuigi võiks arvata, et rasked metallist rehad on jäänud minevikku, siis on neil üks suur ja tähtis eelis – vastupidavus. Sellega on mugav riisuda märgi lehti, kartmata seejuures piide murdumist. Teisalt on metallist reha üsna raske ning kui rehitseda tuleb igapäevaselt, siis tasuks endale valida plastikust reha. Kaup24.ee ekspertide sõnul on plastikust rehade soetajad siiski skeptilised, kartes, et töövahend murdub kiirelt, kuid kaasaegne tehnoloogia võimaldab valmistada väga vastupidavast plastikust tooteid. Muidugi räägime me siinkohal kvaliteetsetest toodetest ja tuntud tootjate mudelitest. Bambusest reha on aga asendamatu abimees nii lehtede riisumiseks kui muru rehitsemiseks. Bambusest reha on pehme ning eemaldab lehed murult õrnalt ja hoolikalt.

Aiakäärid – roosipõõsaste ja viljapuude jaoks

Iga aiatööriist peaks olema kvaliteetne ja mugav kasutada. Tähtis on silmas pidada, millist tööriista milliste tööde jaoks kasutada. Nii tuleb ka aiakääride valimisel lähtuda sellest, milliste tööde jaoks plaanid neid kasutada. Põõsaste ja viljapuude oksad on suhteliselt õhukesed, mistõttu võib nende jaoks valida kahepoolsed umbes 20 cm pikkused käärid. Tugevaid ja ühekülgseid kääre on tarvis paksemate, umbes 3 cm läbimõõduga okste lõikamiseks või põõsaste pügamiseks.