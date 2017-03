Londoni reisifirma Blue Marble Private alustab allveereise kuulsa reisilaeva Titanicu vraki juurde 2018. aasta mais, kirjutab CNN. Titanic läks põhja 1912. aastal ning 32 aastat tagasi leiti laeva jäänused. Huvi kuulsa laevahuku vastu on sellest peale väga kõrge olnud.

See võib ka olla üks viimaseid võimalusi Titanicut külastada, sest 2016. aastal avastati, et bakterid, mis on vraki pinnale kogunenud, hävitavad selle tõenäoliselt 15 kuni 20 aasta jooksul.

Esimene reis Titanicut vaatama minna on juba täielikult kinni pandud, seda hoolimata soolasest, üle 105 000-dollarilisest hinnast (eurodes umbes 100 000 – toim.). Blue Marble Private ise väidab, et see hind oleks vanas vääringus sama, mis Titanicu esimese klassi pilet, mis tookord maksis 4350 dollarit.