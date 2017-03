Inimesed on valmis välja käima palju raha igasugu asjade peale – auto, uus telefon… Mõni kulutab palju asjadele, mida kasutab vaid üks kord, nagu pulmakleit. Aga kulutada kümme tuhat taala millelegi, mida korra sööd?

10 000 dollari hamburger (see on eurodes üle 9200 – toim.) oli müügil Dubai restoranis Le Gourmet. Seda ei müüdud siiski päris tavapärase einena, mida restoranis iga päev tellida saab, vaid heategevusliku oksjoni raames, kirjutab Refinery29.com.

Hirmkalli hamburgeri koostisosad pole ise teab mis uhked – kuid toitev on see küll. Selle vahel on tervelt seitse kotletti, lisaks veel cheddari juustu ja vasikapeekonit. See on küll peenem (ja jurakam) kui see, mida kiirtoidukohast kaasa osta saab, kuid midagi ennekuulmatult erilist kukli vahel ka pole.

Burgeri ostis ärinaine Asma Al Fahim, kes teenib suuri summasid hotelliäris. Loodetavasti on ta burksisõber.