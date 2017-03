Pole kaua tüdruksõbraga väljas käinud? Rutiin on kärme kirehävitaja, nii et üllata teda toreda õhtusöögiga mõnes uues restos.

Seksi ei tee paremaks vaid see, mis toimub voodis, vaid ka tegevused, mis seksile eelnevad ning see, kuidas üksteisega räägitakse. Men’s Fitness pani kirja viis lihtsat nõuannet, mis võivad sinu ja su partneri voodis paremate tulemusteni viia.

Kui oled oma partneriga koos, tee õhtud nii arvuti- ja telefonivabaks, kui võimalik. Võta mingi kindel aeg, mil üldse oma nutiseadmete poole ei vaata. Selle asemel vaadake koos filmi, tehke koos süüa – asjad võivad heade tulemusteni jõuda.

Keskendu positiivsele

Nii linade vahel kui voodist väljas, ütle talle, mis sulle tema juures meeldib, mida ta teeb, mis paneb sind naeratama. Ja mida ta teeb, mis sind erutab.

Näita, et hindad teda

Järgmine samm on talle teada anda, et oled tänulik. See ei võta tükki küljest.

Ole loominguline