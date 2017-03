Enamik rahakotte on kui vanaaegsed failikabineti sahtlid – paberitest ja dokumentidest punnis. Sageli pistavad mehed selle endale tagataskusse, kuid see väike liigutus võib hakata vaevama su puusi ja selga, kirjutab Men’s Journal.

Mis siis juhtub, kui oma rahakoti otsa istud? Paks tengelpung ühe puusa all tõstab poole kehast kõrgemale, nii et su puus ja alaselg painduvad sellega koos. Sinu selja keskosa käänab ennast ka pisut viltu, et su pea oleks endiselt sirges asendis ja silmad saaksid otse vaadata. Ka sinu lihased tõmbuvad ühel kehapoolel lühemaks ja venivad teisel poole pikemaks. Kõrgemale nihkunud jala puusaliiges on lukustatud pingeasendisse. Selja keskosa väsib väga kiiresti, jaks paigal istuda lüheneb ning selg võib hakata valutama. Kuna rahakott surub tõenäoliselt istmikunärvi vastu, võib valutunne liikuda läbi terve jala.

Lühidalt öeldes, sinu tšekkidest, kaartidest, sentidest ja muust varandusest paks rahakott sinu tagataskus võib olla üks põhjus, miks sul on trennis raske kükke teha või joosta ja selg on pinges. Viska rahakoti vahelt üleliigne välja ja kanna seda põuetaskus või portfellis.