Uue teleri valimisel tasuks targa kodu lahendustega arvestada. Teleri ost tundub rutiinne ja lihtne tegevus, mille üle on palju arutletud – tähelepanu on juhitud just pildi kontrastile, ekraani kaugusele ja paljudele teistele kriteeriumitele. Eesti suurima e-poe Kaup24.ee eksperdid soovivad aga välja tuua nüansse, mis on samuti uue teleri valimisel äärmiselt tähtsad.

Ühilduvus teiste koduste seadmetega

Teler ei ole enam ammu lihtsalt suur ekraan, millelt saateid vaadata. See on üks osa kodustest seadmetest, mistõttu tasuks tähelepanu pöörata teleri ühendamisele teiste nutiseadmetega. Näiteks, kui telerit on võimalik ühendada Wi-Fi võrku, siis saab sellega omakorda ühendada arvutit, tahvelarvutit või nutitelefoni. Puudub vajadus DVD-mängija järele ning sarju ja filme saad vaadata hoopis arvuti vahendusel, juhtides pildi suurele ja mugavale teleriekraanile.

Lisaks toimivad uued telerid moodsa aja monitoridena – näeme, kes on parasjagu ukse taga kella andmas, ilma, et peaksime diivanilt tõusma ja tähtsa spordiülekande vaatamise katkestama. Lisaks kuvab teler ka nutiseadmete sõnumeid, näitab, kui palju on aega pesumasinaprogrammi lõppemiseni ja palju muud. Tundub nagu ulmekirjandus. Kuid selliseks on meie reaalsus kujunenud – taolised ongi targad kodud. Teler muutub üha enam koduseks juhtimiskeskuseks, kust on võimalik lisaks õhtuste uudiste vaatamisele kontrollida ka iga nutikat koduseadet.

Targad ühendused

Isegi kui Sa ei soovi endale rajada tarka kodu, siis tasub tähelepanu pöörata, milliseid programme uus teler võimaldab kasutada. Tänapäevastel teleritel on olemas Youtube ja Netflix, milleta paljud oma vaba aega ettegi ei kujuta. Võimalus teleri kaudu internetis surfata ei ole enam ammu mingi küsimus ning see omadus on enamikel teleritel. Samuti on paljude jaoks oluline, et teleri vahendusel oleks võimalik vaadata fotosid. See on eriti vahva reisilt tulles – nii on Sul võimalus kõik sõbrad või sugulased üheaegselt kokku kutsuda ning suurel ekraanil jäädvustatud jagada. Telerid on suuresti arenenud ning kasutajaid juba pikka aega ainult positiivselt suutnud üllatada.

Telerit valides ei ole tarvidust soetada luksusmudel, tähelepanu tasuks pöörata hoopis tehnoloogilistele võimalustele. Smart-telerite sisu on üha arenev ning telerite tehnoloogia üha paranev. Praegu valitseb tõeline kasutajate paradiis – pakkumine on kasvanud ning hinnad seetõttu langenud. Vali endale kõige meelepärasem mudel ning saa osa nutikatest lahendustest.