Magamistuba on koht, kus on äärmiselt mõnus pärast pikka ja rasket tööpäeva kassi kombel kerra tõmmata ja magusalt unne suikuda. Lisaks mugavusele võiks magamistuba olla ka funktsionaalne – varustatud vajamineva mööbli, hea valgustuse ja imelise interjööriga. Lõppude lõpuks on magamistuba palju enamat kui lihtsalt voodi ja riidekapp. Siiski oleks ka nende kaheta väga nukker. Järgnevalt jagame näpunäiteid, kuidas valida endale magamistuppa kõige sobilikumad esemed.

Üheks kõige olulisemaks magamistoa osaks on garderoob. Nii naise kui ka mehe jaoks on väga oluline, et garderoob oleks piisavalt ruumikas ning sinna mahuksid kenasti kõik kingad ja riided. Kodu planeerides võiks varakult mõelda ka garderoobilahenduse peale. Vahel on võimalik luua isegi eraldi garderoobiruum. Garderoobides on väga mugav kasutada lükanduksi. Need on eriti praktilised oma minimalistliku disaini poolest ning valides peegelpinnaga uksed, puudub tarvidus soetada ka eraldi peegel. Kitsama ruumi puhul tuleks endale valida väike kapp, kuid see peaks olema siiski võimalikult kõrge, et mahutada piisavalt palju.

Kõige tähtsam on siiski voodi ja seega ei tohiks voodi soetamine mitte mingil juhul olla spontaanne. Eksprompt ostetud voodi on kahtlemata ebamugav ning võtab toas rohkem ruumi, kui eeldasid. Voodi ostmine peaks olema korralikult läbimõeldud ja kaalutletud. Tähelepanu tuleks pöörata paljudele aspektidele.

Voodit valides tuleks magamistoas eelnevalt teha mõõtmistööd ning arvutada, kui suur voodi endale valida on võimalik. Voodi ümber võiks olla piisavalt ruumi, et sellele ühelt või teiselt poolt läheneda. Lisaks tuleks mõelda, kas soovid peatsiga või ilma peatsita mudelit ning kas pigem kõrget või madalat madratsit. Kõige olulisem on paika panna eelarve – võimalusel on mõistlik investeerida korralikku ning kvaliteetsesse voodisse. Kuna voodi on magamistoa kõige olulisem mööbliese, siis võiks ka ülejäänud esemed valida just voodi välimusest lähtudes. Väga oluline on ka voodi materjal – kas valida puust, metallist või hoopis polsterdusega voodi.

Väga väikese magamistoa puhul võiks voodil olla ka lisafunktsioonid nagu pesukast. Sinna on väga mugav paigutada tekke, patju, voodiriideid, lisaks ka esemeid, mida väga tihti ei kasuta. Ka diivanvoodi on äärmiselt praktliline valik. Sageli on diivanvooditel samuti pesukast, mistõttu on see ideaalne laste- või külalistetuppa.

Lisaks voodile ja garderoobile võiks magamistoas olla ka öökapid. Vahel võib tunduda, et need ei ole eriti praktilised, aga see ei ole kaugeltki tõsi. Öökapil on mugav hoida äratuskella ja telefoni, mis võimalusel võiks olla küll voodist kaugel. Lisaks on öökapis mugav hoida erinevaid dokumente ja tähtsaid pabereid. Öökapid annavad lisaruumi, kus väiksemaid esemeid hoiustada, mistõttu tasub need endale kahtlemata muretseda.