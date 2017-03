Aiamööbel lisab igale aiale erakordset võlu ja sõbralikkust. Päevad on juba pikemad ja valged ning päikesepaisteliste ilmadega tekib vägisi soov aias tassikest kuuma teed või kohvi nautida. Märjal ja külmal maapinnal ei ole just kõige mõistlikum istet võtta, mistõttu võiks juba nüüd aiamööbli valmis seada, et varakevadist päikest nautida. Millist aiamööblit endale valida ja mida seejuures silmas pidada, sellest räägivad Eesti suurima e-poe Kaup24.ee eksperdid.

Lai valik aiamööblit

Aeg, mil aiamööblit oli väga piiratud koguses ning mil ilma tegid plastikust lauad ja toolid, on ammu möödas. Tänapäevane aiamööbel sisaldab stiilseid pinke, tugitoole, mugavaid diivaneid ja kõiksugu erinevaid aiakiikusid. Nii tavakauplustest kui e-poodidest on võimalik leida põnevaid ja äärmiselt funktsionaalseid esemeid nagu pehmete patjade ja mööblikastiga diivan, kuhu vihmasemal ilmal on võimalik pehmendused varju paigutada ning vajadusel muud olulist hoiustada. Kaup24.ee eksperdid soovitavadki valida aiamööbli, mis on lisaks kenale välimusele ka praktiline ja vastupidav.

Eestlased armastavad puitu

Aiamööblit valmistatakse nii metallist, plastikust kui ka puidust. Kaup24.ee ekspertide sõnul valivad eestlased eelkõige puidust mööbli just selle kena ja lihtsa välimuse tõttu. Lisaks sobib puidust mööbel ideaalselt nii moodsasse suvekodusse kui traditsioonilisse palkmajja. Paljud aga pelgavad, et puit kaotab aja jooksul keskkonnaolude tõttu oma kauni välimuse.

Seetõttu tasuks teada, et kaasaegne puitmööbel on äärmiselt vastupidav ja kena ka 10 või suisa 20 aasta möödudes. Mööblitootjad kasutavad kaasaegseid puidutöötlemise tehnoloogiaid, luues niiskuskindla kihi, mis kaitseb mööblit atmosfääri- ja kliimategurite eest. Kui seda on raske uskuda, siis võrdluseks, et Veneetsia on ehitatud lehtpuust vaiadele, mis teenivad tänaseni. Teisalt tuleks meeles pidada, et puidust mööbel vajab sellevõrra rohkem hoolt. Näiteks ei tohiks puitmööblit terveks talveks õue jätta ning mööblit tasuks aeg-ajalt värvida või õlitada.

Kui soovid, et puidust mööbel säilitaks oma kauni välimuse ka aastate möödumisel, siis soovitavad Kaup24.ee eksperdid valida endale lehtpuust valmistatud mööbli. Kõige vastupidavam on tiikpuu – seda ei ole tarvis töödelda laki ega muu niiskuskindla materjaliga. Tõsi, antud puidu ettevalmistusprotsess on üsna pikk, võttes suisa kolm aastat, sest tiikpuu puitu tuleb kuivatada vähemalt kaks aastat ning alles seejärel on võimalik antud puidust mööblit hakata tootma. Seetõttu on tiikpuust valmistatud mööbel ka üsna kallis, ent see-eest vastupidav, püsides aastaid kauni välimusega. Pika aja jooksul muutub tiikpuust valmistatud mööbel küll veidi hallikamaks, kaotamata seejuures oma tugevust ja vastupidavust.

Soodsamaid alternatiive valides tasub endale valida akaatsia-, kuuse- või männipuust mööbel, ent tasub meeles pidada, et antud puidust valmistatud mööbel võib tekitada ebamugavusi ka juhul, kui need on lakitud. Mööbel hakkab kiiremini ka tuhmuma ja kuivama, eriti juhul, kui see seisab pikka aega päikesevalguse käes. Seetõttu tasuks odavamast puidust mööbel paigutada terrassile, kuhu otsene päikesevalgus ei jõua. Muidugi võib mööblit kaunite ilmadega ka päikese kätte asetada, kuid pikas perspektiivis võiks puidust mööbel siiski päikesevalguse käest varjus olla. Puidust mööbel on ka üsna raske, mistõttu tasuks arvestada, kas tasub endale soetada mööbel, mida on tarvis ühest aia otsast teise tarida.

Tähelepanu detailidele

Aiamööblit valides tuleks tähelepanu pöörata ka mööbliühendustele. Ideaalsel juhul võiks kinnitused olla puidust, sest metall võib puitu kahjustada. Eesti suurima e-poe Kaup24.ee ekspertide sõnul tasuks vältida liimiühendustega mööbli soetamist, kuna Eestis on väga vahelduv ilm, mistõttu ei ole antud mööbli eluiga kindlasti pikk. Lisaks tasub meeles pidada, et puidust mööblit tasub hooldada altpoolt samamoodi nagu pealt, sest vastasel juhul hakkab mööbel allosas lagunema ning see tuleb üsna pea välja vahetada.