On rõivaid, mis on ajatud ja veelgi enam – rõivaid, mis on nii mitmekülgsed, et sobivad kokku paljude eri kombinatsioonidega. Need peaksid iga mehe riidekapis leiduma. Meesteajakirjale Esquire jagas soovitusi stiiliekspert ja rõivaärimees Sid Mashburn.

Tumesinine ülikond

See on paljude võimalustega ülikond, mis ei mõju üleliia formaalselt. Jakki saab kanda ka koos teksadega.