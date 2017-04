Naine tahab oma mehest lahutada ja toob põhjuseks asjaolu, et ta mees on 300% impotent.

"No kuulge," hakkab kohtunik naerma, "kuidas ta saab teil 300% impotent olla, kui võimalik on ainult 100%?"

"Vaadake, härra kohtunik," seletab naine, "voodis ei saanud ta juba enam ammu hakkama, eile aga kukkus ta trepist alla ja murdis kõik sõrmeluud ning keel jäi ka hammaste vahele."

n n n

Õpetaja Jukule:

"Miks sind eile koolis polnud?"

"Ma olin vanaisa matustel," vastab Juku.

"Ei või olla, alles üleeile istus su vanaisa terve päeva tugitoolis ja vaatas aknast välja."

"Isa pani ta laiba sinna istuma, kuna üleeile pidi postiljon vanaisa pensioni ära tooma..."