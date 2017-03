Oled ostnud pileti lennuki turistiklassi, kuid ihaldad saada esimesse klassi? Või tahaks saada tasuta mõned joogid? Selleks ei peagi enam valetama, et oled äsjaabiellunu ja mesinädalatel!

Briti lennufirma Monarch alustas aastapikkuse kampaaniaga, mille puhul pakuvad nad tasuta esimese klassi teenindust, kui reisijad on pardameeskonna vastu viisakad ja meeldivad.

Kampaania eesmärk on panna reisijaid mõistma, et on oluline olla viisakas lennumeeskonna vastu.