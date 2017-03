Jaapanis on välja tuldud omamoodi äriideegga: nimelt võib inimene üksinda reisima minnes palgata kohapealt tegelased, kes figureeriksid tema puhkusepiltidel. Et jääks mulje, et reisija ei tunne end kohapeal liialt üksinda.

Valikus on terve rida erinevas vanuses ja välimusega inimesi, nii et igaüks leiab midagi, kirjutab Lonely Planet. Minimaalne aeg, milleks võltssõpru tellida, on kaks tundi.

Teenus maksab 2000 jeeni ehk ligi 17 eurot.