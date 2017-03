Lohutuseks neile, kellele tundub, et maailm on maasturilaadsete toodetega mõlemast otsast segi läinud: võtke pikap. "Kastikas" on uus päris auto. Rebel, piirilsõitja, töömurdja, millega vajadusel saab veereda kinno ja kohvikusse. Võtke näiteks Ford Ranger, auto, mis on aastatega kujunenud ameerikalikult jõulise pikapi sünonüümiks. Kino ja kohvikuga ei ole siiski liialdada vaja, sest kringlivedu on tõelisele pikapile solvav – ja kui mäletate, on kringliveol ka tagajärjed. Pikemalt arutlemata, kas vihjatud loo kangelasel käis auto üle jõu või jäi puudu arunatukesest, ka mugavate nahkistmete ja iselülituvate leedtuledega kastikad hüüavad päris töö ja mulgustunud teede järele. Uue põlvkonna Ford Ranger on eelkäijast suure sammu võrra mugavam, kaasaegsem, ökonoomsem, aga sisult ikka see üks ja ainus – Ranger! Auto, mis tulles toob endaga sõõmu värsket õhku päris maailmast, kus mehed on ikka veel rauast; ja laevad puust.

TÕELISE MEHE AUTO

Mõni aeg tagasi korraldas kindlustusfirma Insure ulatusliku soorollide uuringu, et teada saada, milliste autodega sõitvaid inimesi peetakse atraktiivsemateks. Rohkem kui kaht tuhandet saadud vastust analüüsisid psühholoogid ja suhte-eksperdid, kes koostasid detailse pingerea kindlat marki ja värvi autodest. Kui meeste arvates on kõige ahvatlevam naine punase sportauto roolis, siis kolmandik naisi leidis, et kõige kõvem mees on see, kes sõidab musta Fordi pikapiga. Seega need mehed, kes on otsustanud õrnema sooga suheldes kindla peale välja minna, rohkem edasi ei loe vaid pöörduvad kohe esindusse, et vormistada uue, soovitavalt musta Ford Rangeri ostutehing. Kõik ülejäänud (olenemata soost), kes tunnevad, et on tüdinenud krossoverite buumist ja tahaksid midagi põnevat, loevad aga edasi ja võib-olla saavad oma tahtmistele just täna kauaotsitud vastuse.