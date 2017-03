4-aastase Steni suurim soov on saada lennuki kapteniks. Minu Unistuste Päeva algatuse abiga sai see soov korraga tõeks: Stenist sai läbi aegade kõige noorem piloot Eesti taevas. Lenduriks saamise teel tuleb väikemehel järgmisena täita tähtis ülesanne ja saada terveks. Edasi on kõik lihtne, sest lennukooli läheb Sten tunnistusega, mis kinnitab tema sobivust valitud erialale.

Meil kõigil on unistused, me kõik tahame elada tervete ja õnnelikena. Mitte igaüks ei sünni marssalikepike paunas. Mõnikord on elu kõrvaltvaataja jaoks kuri ja ebaõiglane. Eriti kurb on, kui raskelt haigestub väike laps. See murrab südame.

"Meil tuleb teadvustada, et on lapsi, kes peavad siin elus käima väga karmi teed. Meie, täiskasvanute südameasi on hoolida ja kui võimalik, siis aidata seda teed kergemaks teha. Ma olen veendunud, et Sten seljatab oma haiguse ja temast saab kunagi piloot. Esimene tund on tehtud, ootame teda lennukooli. Teisiti ei tohi mõeldagi," räägib Toomas Uibo, üks neist, tänu kellele väikese Steni suur unistus sel korral täitus.