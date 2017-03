Seks on enamasti hea või väga hea, aga teadupärast võib sel olla ka kõrvalmõjusid. Mehe jaoks reeglina ehmatav, aga imeilus kõrvalnäht on naise rasestumine. Mitte kellegi jaoks pole meeldiv selline seksi "kõrvalsaadus" nagu suguhaigus. Aga teadlased on leidnud seksil veel kõrvalmõjusid, mis pole tingimata väga meeldivad – ja millest enamik inimesi kuni siiamaani teadlikudki polnud.

Kõrgenenud lõhnataju

Orgasmi saades vallandub inimkehas prolaktiini-nimeline hormoon. See paneb aju tüvirakke haistesibulas (aju osa, mis tegeleb lõhnadega) moodustama uusi närvirakke. Teadlased on uurinud seksi- või masturbeerimise järgset prolaktiinitaset nii meestel kui naistel. Selgus, et seksi järel tõusis tase 400% rohkem kui masturbeerimise järel.