Organismi normaalse veetasakaalu hoidmiseks peab päevas tarvitama vähemalt ühe liitri vett, eelistatavalt rohkem. Kolmeks ööpäevaks on seega vaja vähemalt 3 liitrit. Vesi peaks olema 2-3 vastupidavas anumas, millest vähemalt üht on võimalik pärast tühjaksjoomist ruumi säästmise eesmärgil kokku voltida. Üks anumaist võiks olla sõduriplasku, kuna selles on põhimõtteliselt võimalik leitud kahtlast vett läbi keeta.

Ellujäämisinstruktor on jaganud Art of Manlinessi lugejatega pikka ja põhjalikku ülevaadet sellest, mida peaks sisaldama seljakott, mis hoiab omanikku hädaolukorra puhul vähemalt kolm ööpäeva kenasti elus. Instruktor on jaganud varustuse kümnesse kategooriasse, ÕL Mehele vahendab väljapakutut lühendatult.

2. Toit

Siinkohal ei peaks muretsema selle üle, kuidas koostada iga päev kolm hästi tasakaalustatud toidukorda: see on ellujäämine, mitte puhkus. Sisuliselt võid kolm ööpäeva ka toiduta hakkama saada, aga see pole meeldiv. Kaasa tuleks pakkida lihtsaid ja kergestivalmistatavaid toite. Hea valik on konservliha ja –oad. Kui ellujäämiskoti kaal on oluline faktor, siis tuleks varuda dehüdreeritud toite, need vajavad küll valmistamiseks vett, tuld ja aega. Toiduvarudena on hea kasutada spetsiaalset sõjaväemoona, kui sul seda võimalik hankida on. Kotis võiks kiireks tarbimiseks olla ka mõned energiabatoonid, mis annavad kiiresti natuke kaloreid ja süsivesikuid.

Toidu puhul on oluline asi ka selle valmistamine. Nii peaks seljakotis olema lihtne toiduvalmistamise komplekt: üks väike metallpott, kahvel-lusikas, metallist tops ja ehk ka väike pann. Toidu valmistamiseks on kindlaim viis lõke, aga see pole mitte igas olukorras praktiline. Nii võiks kotis olla kerge priimus koos 1-3 kütusekanistriga.

3. Varjualune

Siia kategooriasse paigutaks ka riided. Sõltumata kliimast võiks kaasas (mõned asjad seljas, osad kotis) olla: kaks paari villaseid matkasokke, 2 vahetust aluspesu, 1 ekstra-püksipaar (kindlasti mitte tavalised teksad ja soovitatavalt mitte 100% puuvillased püksid), 1 komplekt termoaluspesu, 1 soe fliismüts, 2 särki (1 lühikeste ja 1 pikkade varrukatega), 1 fliis, 1 soe vihmajope, 1 telkmantel (originaalis ehk USAs military poncho), 1 paar mugavaid veekindlaid matkasaapaid.

Päris-varjualune sõltub palju keskkonnast, kus sa oled. Esimene võimalus on kasutada telkmantlit. Aga esmalt peaksid endale selgeks tegema, kuidas seda kasutada (seda saad vaadata näiteks SIIT).

Teine hädapärane varjualune on hõbedase soojustpeegeldava kihiga termotekk.

Kergesti kaasaskantav lahendus varjualuse ehitamiseks on 2x3-meetrine veekindel nailonist present.

Ja kindlasti peab kaasas olema hästi kokkupakitav soe magamiskott.

4. Tuli

Lõkke süütamise oskus on kõigi aegade olulisim ellujäämisoskus. Kindlasti võiks igaks juhuks olla kaasas vähemalt kolm erinevat vahendit tule tegemiseks. Kotis võiks olla näiteks tulemasin ja veekindlad tikud. Lisaks tulepulk, millega saab sädet iga ilmaga. Ja ka peaks olema kotis tael – näiteks on hea variant matkapoes müüdav tael, mis kujutab vaseliiniga immutatud vatipallikesi.

5. Esmaabi

Kas koostad esmaabipaki ise või ostad selle poest, aga kindlasti peaks selles olema erineva suurusega ja kujuga haavaplaastreid ning marlisidet. Veel on abiks desinfitseeriva alkoholiga padjakesed ja huulepalsam.

6. Tööriistad

Kõige esimene ja kõige olulisem tööriist on nuga. See peaks olema piisavalt suur fikseeritud teraga ellujäämisnuga, mida sa saad kasutada nii enesekaitseks kui väiksemate puude lõhestamiseks. Samas aga mitte nii suur, et sa ei saaks sellega teha peenemaid töid ja et selle kaasasvedamine tülikas oleks. Tera ei peaks olema pikem kui 10 tolli ehk ca 25 cm.

Lisaks noale võiks kaasas olla üks hea multitööriist. Selle küljes peaks olema vähemalt kruvikeeraja (nii rist- kui miinuspea), käärid, traaditangid ja nuga. Häid multitööriistu pakub näiteks Leatherman.

7. Valgus

Valguallikaid võiks olla vähemalt kaks. Näiteks üks keskmine LED-taskulamp ja üks pisike taskulamp. Lisaks näiteks valguspulkasid ja küünlaid.

8. Sidevahendid

Korralikult laetud mobiiltelefon peaks olema nimekirja eesotsas. Ning selle juurde täielikult laetud tagavaraaku või lahendused aku laadimiseks väljaspool elektrivõrku. Selleks on tänapäeval erinevaid võimalusi, olgu siis päikeseenergia või mehaanilise väntamise abil.

Väga hea infosaamise allikas on patareidel töötav pisike AM/FM raadio.

Siia kategooriasse käivad ka tähtsad dokumendid. Hädaolukorras peaks sul kaasas olema kõik vajalikud paberi nagu näiteks pass, juhiluba, tähtsad telefoninumbrid, relvaluba jne.

Veel peaks sul kaasas olema ümbruskonna kaart paberkujul (ja veekindlas pakendid) – sa ei taha end hädaolukorras usaldada GPSi hooleks.

9. Kaitse ja enesekaitse

Ajalugu on näidanud, et eriolukorraga kaasnevad sageli kaos, segadus, röövid, vägistamised ja tapmised. Ja politsei on vähemalt ajutiselt võimetu olukorda täielikult kontrollima. Nii võiks sul enda ja oma perekonna kaitseks, aga ka jahipidamiseks olla tulirelv. Selle kirjatüki autor eelistab Rugeri 357 revolvrit. Enesekaitsevahenditena töötavad ka ellujäämisnuga, matšeete või isegi matkakepp.

