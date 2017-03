Sobro Cooler Coffee Table on saabunud lahendama iidvana probleemi: kuidas ometi kergitada oma tagumikku diivanilt iga kord, kui sul on külmkapist uut jahedat jooki tarvis, märgib Maxim.

OK – see pole just eluline probleem, aga lahendus on mugav: külmkapitäis õlut, vett, mahla või limpsu, mis on sahtlina peidetav modernistlikku kohvilauakesse.

Mööblitüki-seadme pind on karastatud klaasist, mis toimib ka puute-ekraanina ja võimaldab nii kontrollida erinevaid seadistusi alustades külmiku temperatuurist ja lõpetades Bluetooth-kõlarite helivaljuse ning alt kumava valgustusega.

Seadmel on ka neli USB-pistikut ja kaks elektripistikut, mis tähendab, et sa ei pea panema telefoni kuhugi põrandale ebamugavas kõrguse paikneva pistiku külge laadima.

Sobro toode on praegu üleval Indiegogo ühisrahastuskampaaniate platvormil. Varasemad tellijad saavad kohvilaua 1500-dollarilisest hinnast kuni 950 allahindlust.