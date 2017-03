Harry Potteri lugude ukse avamise loits siinses pealkirjas on veidi eksitav. Nimelt sai Saksamaal peetud elektroonikamessil endale naha alla kiibi, mis avab ukse või maksab arve vaid käeliigutuse abil – ilma, et selleks oleks vaja loitsu või fööniksisulest südamikuga võlukeppi.

Tänavusel CeBIT 2017 elektroonikamessil oli võimalik lasta endale 75 euro eest kohapeal naha alla paigaldada NFC-kiip, mida saab programmeerida näiteks koduust avama või mobiilimakseid sooritama.

Üritusel osalenud Tele2 tootedirektori Katrin Aroni sõnul sisestati inimestele keset messi süstlaga naha alla NFC-kiip, millega oma kodu lukustada, tuled põlema panna või kehatemperatuuri mõõta. "Selliste kiipide arendamise ja siirdamisega tegeleb Saksa ettevõte Digiwell. Nahaaluse kiibi eeliseks on näiteks see, et kui sul on kodus NFC-põhine lukk, siis pole võimalik koduvõtit ära kaotada," rääkis Aron.